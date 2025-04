Pétrole et gaz en Afrique : ce pays veut renégocier des contrats

Photo : Reuters

Face à un contexte économique exigeant et à la montée des aspirations populaires, le Mozambique amorce un tournant stratégique dans la gestion de ses ressources naturelles. Le gouvernement envisage de renégocier plusieurs contrats pétrogaziers conclus il y a près de vingt ans, avec pour objectif clair : augmenter la part des revenus revenant à l’État.

Selon des informations relayées par la presse locale, cette initiative concerne des accords signés à une époque où le pays, encore fragile économiquement, avait peu de marge de manœuvre face aux grandes compagnies internationales. Aujourd’hui, alors que les découvertes de gaz naturel offshore placent le Mozambique parmi les acteurs émergents du secteur en Afrique, l’heure est à la réévaluation.

La volonté de renégociation traduit une prise de conscience. Les termes initiaux de certains contrats ne reflètent plus les réalités économiques actuelles ni le poids stratégique du Mozambique dans la carte énergétique mondiale. Plusieurs voix, au sein de la société civile et du Parlement, réclamaient depuis des années plus de transparence et de justice dans la répartition des revenus pétroliers et gaziers.

Le gouvernement entend ainsi corriger les déséquilibres du passé, en alignant les accords sur les standards actuels de gouvernance et de rentabilité. Il s’agit notamment d’exiger des redevances plus élevées, une meilleure implication des entreprises locales, et un transfert technologique accru.

Mais la tâche s’annonce complexe. Renégocier des contrats avec des géants de l’énergie pourrait entraîner des tensions juridiques et diplomatiques. Le gouvernement devra jouer finement entre la préservation de la confiance des investisseurs étrangers et la défense de l’intérêt national.