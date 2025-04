Pétrole et gaz en Afrique : une compagnie nationale renforce ses capacités de transports

Dans un effort pour améliorer l’acheminement et la distribution du Gaz pétrole liquéfié (GPL) à travers le pays, la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP) a récemment annoncé l’acquisition de trois nouveaux camions citernes, chacun d’une capacité de 25 tonnes. Cette opération stratégique vient renforcer la logistique du secteur du gaz et témoigne des ambitions du Cameroun de sécuriser son approvisionnement en énergie dans un contexte de demande croissante.

Avec l’intégration de ces nouveaux véhicules, la flotte de transporteurs GPL de la SCDP passe désormais à cinq camions citernes. Cette modernisation vise à fluidifier le circuit de distribution, à réduire les délais de livraison et à garantir une meilleure sécurité dans le transport des produits pétroliers liquéfiés.

Le renforcement de la chaîne logistique permettra également d’améliorer la couverture nationale et de répondre plus efficacement aux besoins des consommateurs et des entreprises. Au-delà de l’aspect opérationnel, cette démarche illustre la volonté du Cameroun d’investir dans des infrastructures modernes pour booster son secteur énergétique. La SCDP, en modernisant sa flotte, espère également attirer de nouveaux partenaires et investisseurs intéressés par le potentiel du marché du gaz dans la région.

Ces investissements s’inscrivent dans une stratégie plus globale de renforcement des capacités de transport, essentielle pour garantir un approvisionnement stable et sécurisé, et ainsi soutenir la croissance économique du pays. L’initiative de la SCDP représente un pas décisif vers une distribution plus efficace du GPL, contribuant à la modernisation du secteur énergétique camerounais et à la sécurisation de ses ressources. Avec une flotte de plus en plus compétitive, le Cameroun se positionne pour répondre aux défis logistiques actuels et préparer l’avenir d’un secteur en pleine expansion.