Pourquoi l’immobilier reste un investissement stratégique ?

En dépit des fluctuations du marché, l’immobilier conserve une place prépondérante dans les stratégies patrimoniales des particuliers comme des professionnels. Les bonnes raisons de la pérennité de cet attrait sont de divers ordres et méritent une analyse approfondie. On en parle davantage ici.

Les avantages fiscaux relatifs à l’immobilier sont un véritable levier de rentabilité

L’immobilier bénéficie d’un cadre fiscal particulièrement favorable lorsqu’on le compare à d’autres types d’investissements. En effet, les dispositifs de défiscalisation permettent aux investisseurs de réduire au mieux leur imposition. La loi Pinel et le statut LMNP par exemple offrent des perspectives intéressantes pour optimiser le rendement global. Le statut de loueur meublé non professionnel ou professionnel constitue notamment un choix judicieux pour les investisseurs avisés.

Dans le cadre d’une activité plus développée, la possibilité de récupérer la tva sur une location meublée professionnelle est un atout pour améliorer la rentabilité de votre projet. Un investisseur réduit ainsi le coût initial d’acquisition et bénéficie d’un régime d’amortissement avantageux en parallèle.

L’immobilier vous protège contre l’inflation

L’immobilier agit comme une valeur refuge face à l’érosion monétaire. En effet, les périodes inflationnistes en général voient les valeurs immobilières s’apprécier, tandis que les actifs purement financiers souffrent des fluctuations économiques. Mieux, les loyers (souvent indexés sur l’indice de référence) suivent la courbe de l’inflation et maintiennent ainsi le pouvoir d’achat du propriétaire. De plus, l’effet de levier du crédit immobilier renforce l’attrait de l’investissement immobilier en période d’inflation. Un emprunt à taux fixe contracté aujourd’hui sera remboursé demain avec une monnaie potentiellement dévaluée. La valeur du bien augmente toutefois dans le même temps.

Le mécanisme crée ainsi une situation favorable pour l’investisseur endetté, dont la dette réelle diminue au fil du temps. En outre, il faut préciser que la matérialité des biens immobiliers offre une bonne sécurité psychologique. En période de crise, les investisseurs apprécient de pouvoir littéralement « toucher » leur investissement.

Aussi, la valeur du foncier garantit une certaine stabilité de la valeur du capital investi. Cela l’est encore mieux dans les zones où l’offre reste structurellement inférieure à la demande. Par ailleurs, les cycles immobiliers, bien que réels, peuvent présenter des variations moins brutales que les marchés financiers. Cela permet aux investisseurs d’anticiper les évolutions de leur patrimoine.

La diversification patrimoniale et la sécurisation des revenus

L’intégration de l’immobilier dans une stratégie d’investissement répond aux principes fondamentaux de diversification des risques. Les conseillers patrimoniaux recommandent régulièrement une allocation équilibrée entre différentes classes d’actifs. À cet effet, l’immobilier complète idéalement un portefeuille d’investissements financiers classiques.

Notez également que les revenus locatifs offrent une source régulière et prévisible qui permet de sécuriser un train de vie ou de préparer la retraite. Les loyers présentent une stabilité relative, contrairement aux dividendes d’actions qui dépendent des résultats de l’entreprise.



En outre, la transmission patrimoniale est un aspect majeur de l’investissement immobilier. Les stratégies de démembrement de propriété permettent d’optimiser la transmission aux héritiers sur le plan fiscal et de conserver l’usufruit du bien ou les revenus locatifs. De plus, les mécanismes de donation-partage avec réserve d’usufruit offrent des solutions efficaces pour transmettre progressivement un patrimoine immobilier aux descendants.