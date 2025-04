Poutine : Trump a-t-il changé de position ?

Photo d'illustration : Reuters / Jorge Silva

Depuis l’invasion russe lancée en février 2022, l’Ukraine fait face à une guerre aux répercussions humanitaires et géopolitiques majeures. Les combats, concentrés tant sur le front oriental que dans les zones urbaines, ont entraîné la destruction d’infrastructures civiles, le déplacement de millions de personnes et une mobilisation diplomatique sans précédent en Europe. Malgré les sanctions occidentales et les tentatives de médiation internationale, le conflit demeure vivace et continue de façonner les équilibres de sécurité sur le continent.

Washington a longtemps plaidé pour une trêve définitive, déployant des efforts de négociation aux côtés de partenaires européens. Or, ces derniers jours, certains responsables américains ont clairement laissé entendre qu’ils étaient prêts à suspendre les discussions si Moscou et Kiev ne parvenaient pas rapidement à un compromis durable.

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a accusé Vladimir Poutine de laisser planer ses frappes meurtrières sur des zones civiles afin de le mettre en difficulté. Il a estimé que « Poutine n’avait aucune raison de tirer des missiles sur des villes et des villages », interprétant ces attaques comme un signe qu’il n’entend pas faire cesser le conflit, mais plutôt « le faire marcher » et qu’il conviendrait de répondre par de nouvelles sanctions bancaires ou secondaires pour protéger les populations.

Ce message intervient après la participation du Président Trump aux obsèques du pape François à Rome, où il a aussi eu un entretien de quinze minutes avec le président Zelensky – leur première rencontre depuis leur polémique visite à la Maison-Blanche plus tôt dans l’année. La présidence américaine n’a pas encore communiqué le contenu de cet échange, renforçant les spéculations sur la stratégie à adopter face à Moscou.

La tonalité de ces remarques tranche avec celles tenues la semaine précédente, lorsque Trump affirmait qu’« aucune puissance ne se moque de [lui] ». Quelques jours plus tôt, il avait également critiqué le président ukrainien pour son retard dans la signature d’un accord minier jugé crucial par Washington, près de deux mois après l’annulation de la cérémonie initiale.

Alors même que l’administration Trump continuait de faire pression pour un cessez-le-feu, l’ensemble de ces prises de position illustre les tensions entre la volonté d’une résolution rapide et les exigences de fermeté face à la Russie. L’évolution de la politique américaine dans les jours à venir pourrait influencer de manière décisive l’issue de ce conflit prolongé.