Rapprochement Houngbédji – Les Démocrates: une coalition en gestation pour 2026 ?

Depuis quelques semaines, la scène politique béninoise est animée par une nouvelle dynamique qui fait couler beaucoup d’encre : un rapprochement stratégique entre le président Adrien Houngbédji et Les Démocrates, considéré comme le principal parti d’opposition. On se demande si c’est le présage d’une coalition future pour les élections de 2026. Le rapprochement entre le président Adrien Houngbédji et Les Démocrates de l’ancien président Boni Yayi a surpris plus d’un. Les deux camps ont souvent évolué sur des lignes opposées. Le Prd, qui avait fusionné avec l’Union progressiste pour devenir l’Union progressiste le Renouveau (UpR) de la la majorité présidentielle, a longtemps entretenu une posture de soutien aux actions de Patrice Talon. De son côté, Les Démocrates ont incarné une opposition frontale, voire radicale, au régime de la Rupture. Le vice-président du parti LD, Nouréni Atchadé, à la faveur de l’audience accordée, il y a quelques jours par le président Adrien Houngbédji, a déclaré que le combat est commun, les idéaux aussi. Par conséquent, en lisant entre les lignes, et puisque selon Bertin Koovi, il n’existe aucun document qui atteste de la dissolution du Prd, on se demande si un accord de gouvernance n’est pas en préparation.

Une vision commune entre les deux parties

Les formations politiques des deux camps évoquent une ambition claire : restaurer une démocratie pluraliste, inclusive et respectueuse de l’État de droit. Cela passe, selon leurs porte-paroles, par plusieurs priorités dont la révision du code électoral, qui revient souvent dans les débats, la possibilité pour tous les béninois qui le désirent de participer librement aux élections de 2026, la libération des prisonniers politiques etc. Ce rapprochement est favorisé par le contexte politique actuel mais aussi les nombreuses critiques dont font l’objet l’ancien président du Prd depuis sa déclaration du 1er février dernier lors de la cérémonie de présentation des vœux aux militants du parti. L’idée d’une plateforme large de reconquête démocratique séduit bien au-delà des cercles militants.

