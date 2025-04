Régime de révolution populaire progressiste au Burkina : Pour ou contre les intérêts de la population ?

Ibrahim Traoré (DR)

Le Burkina Faso, pays d’Afrique de l’Ouest, a longtemps été un modèle d’engagement populaire, incarné notamment par son ex-président Thomas Sankara, une figure emblématique de la révolution populaire et progressiste. Mais après sa mort, le pays a adopté la démocratie jusqu’au coup d’Etat qui a installé Ibrahim Traoré au pouvoir. L’’histoire récente du pays est alors marquée par des turbulences politiques et sociales, et la question de savoir si le passage à un régime de révolution populaire progressiste serait favorable ou non aux intérêts de la population demeure un sujet de débat crucial.

Le Burkina Faso passe désormais de la démocratie à la révolution populaire progressiste. L’annonce a été faite par l’actuel homme fort du pays Ibrahim Traoré. A y réfléchir, on parlera d’un retour à l’ère Sankara. En effet, le Burkina Faso a connu plusieurs révolutions et changements de régimes depuis son indépendance en 1960. Le coup d’État de 1983, mené par Thomas Sankara, marqua le début d’une ère révolutionnaire qui visait à libérer le pays du néocolonialisme, à promouvoir l’auto-suffisance économique, et à instaurer des réformes sociales pour le bien-être de la population. Sankara, surnommé « le Père de la révolution burkinabè », a impulsé des politiques ambitieuses en matière d’éducation, de santé, de droits des femmes et de lutte contre la corruption.

La révolution populaire progressiste, telle qu’elle était envisagée sous Sankara, reposait sur des principes de solidarité, de justice sociale, et d’autosuffisance. Cependant, ces idéaux ont été progressivement oubliés sous les régimes successifs qui ont pris le pouvoir après Sankara. Le retour à un tel régime aujourd’hui soulève des questions sur la faisabilité et la pertinence de ses principes dans le contexte actuel du Burkina Faso.

Les avantages d’un régime de révolution populaire progressiste

Un des arguments majeurs en faveur d’un retour à un régime de révolution populaire progressiste est la volonté de réorienter les priorités politiques et économiques en faveur des plus démunis. Actuellement, le Burkina Faso fait face à plusieurs défis : l’insécurité croissante liée aux attaques terroristes, la pauvreté généralisée, le chômage des jeunes, l’inégalité des sexes, et l’insuffisance des infrastructures sociales et économiques.

La révolution populaire progressiste pourrait permettre de redistribuer les ressources de manière plus équitable et de s’attaquer à la question de la pauvreté. Sous un régime progressiste, les réformes économiques pourraient inclure des politiques de développement local, de soutien à l’agriculture et de promotion des industries locales, dans le but de réduire la dépendance du pays aux importations. Cela offrirait une chance aux petites et moyennes entreprises locales de prospérer et aux communautés rurales d’améliorer leurs conditions de vie.

L’une des pierres angulaires de la révolution de Sankara était la souveraineté nationale, en particulier l’autosuffisance alimentaire et la réduction de la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Dans le contexte actuel de crise sécuritaire et économique, un retour à ces idéaux pourrait renforcer la capacité du Burkina Faso à affronter ses défis internes en évitant une dépendance excessive aux aides internationales et en favorisant une production locale.

La révolution populaire progressiste pourrait également s’inscrire dans une dynamique de promotion des droits humains et de l’égalité entre les sexes. Le régime de Sankara avait fait des avancées notables dans la lutte pour les droits des femmes, en les encourageant à s’impliquer dans la vie publique et en érigeant des politiques de santé, d’éducation et d’égalité. Un retour à ces idéaux pourrait favoriser une société plus juste et inclusive, permettant à une large frange de la population, en particulier les femmes et les jeunes, de participer activement à la construction du pays.

L’un des aspects marquants du régime de Sankara était sa capacité à mobiliser le peuple et à créer un sentiment d’unité nationale. Un retour à un régime de révolution populaire pourrait permettre de raviver cet esprit de solidarité et de participation citoyenne, ce qui renforcerait la démocratie, l’engagement civique et l’unité nationale face aux crises actuelles.

Les risques et défis d’un tel régime

Malgré les avantages théoriques d’un régime de révolution populaire progressiste, il existe de nombreux défis et risques à prendre en compte, notamment sur le plan politique, économique et sécuritaire.

Le Burkina Faso a connu plusieurs coups d’État, notamment en 1987 avec l’assassinat de Sankara, et en 2014 avec la chute de Compaoré après des manifestations massives contre la prolongation de son pouvoir. Ces événements montrent la fragilité de la stabilité politique dans le pays, et un retour à un régime révolutionnaire pourrait exacerber les divisions internes, notamment entre les partisans du changement et ceux favorables à un régime plus modéré. Cela pourrait entraîner une polarisation accrue et des tensions sociales.

Le Burkina Faso, bien que riche en ressources naturelles, reste l’un des pays les plus pauvres du monde, avec un faible niveau d’industrialisation et des infrastructures insuffisantes. La mise en place de politiques économiques ambitieuses dans un tel contexte pourrait être difficile à réaliser sans un soutien international massif, ce qui pose la question de la viabilité d’un tel projet à long terme. Si les réformes sont mal gérées, elles pourraient aggraver la situation économique et sociale, au lieu de l’améliorer.

La situation sécuritaire du Burkina Faso est très préoccupante, notamment en raison des attaques terroristes liées aux groupes islamistes. Dans un tel contexte, un retour à un régime révolutionnaire pourrait ne pas suffire à sécuriser le pays si les priorités en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme ne sont pas correctement abordées. De plus, la politique de confrontation avec les puissances étrangères pourrait isoler davantage le pays, aggravant ainsi la situation sécuritaire.

L’histoire des révolutions en Afrique montre que, malgré de nobles idéaux de départ, certains régimes révolutionnaires peuvent dériver vers l’autoritarisme. L’expérience de Sankara, bien qu’idéologiquement motivée, n’a pas été exempte de tensions et de critiques, notamment en raison de la répression de certaines oppositions. Le danger est que, sous la pression de la crise, un régime progressiste puisse évoluer vers un gouvernement plus centralisé et autoritaire, ce qui risquerait de priver la population de ses droits démocratiques. Le passage à un régime de révolution populaire progressiste au Burkina Faso représente une option ambitieuse, mais très risquée.