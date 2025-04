Tita Digital Skills : La Fondation MTN célèbre la première cohorte 2025

Photo : DR

Ce vendredi 18 avril 2025 à Abomey-Calavi, 60 jeunes béninois ont officiellement reçu leurs certificats de fin de formation dans le cadre du programme Tita Digital Skills, première cohorte de l’année. La cérémonie, organisée dans une ambiance conviviale mais solennelle, a réuni les bénéficiaires, leurs formateurs, les représentants de la Fondation MTN Bénin, initiatrice du projet, les partenaires de mise en œuvre comme Digital Valley, ainsi que les institutions académiques et professionnelles.

Lancé en 2022, Tita Digital Skills est un programme de formation courte et certifiante, destiné aux étudiants et jeunes diplômés des universités publiques du Bénin. Son objectif est clair : renforcer les compétences digitales et l’employabilité des jeunes dans un monde de plus en plus connecté. Deux parcours étaient proposés : Découvre ton talent numérique, une introduction aux métiers du numérique et à l’auto-orientation professionnelle, et Top Community Management, axé sur les techniques de gestion de communautés digitales.

Dans son mot d’ouverture, Barnabé Dossa, représentant de la Fondation MTN, a souligné l’importance stratégique de cette initiative. « Le mot “Tita” signifie “allumer” en fon et goun. C’est un symbole fort : allumer une étincelle de savoir, de confiance et de possibilités chez ces jeunes qui représentent l’avenir numérique du pays », a-t-il déclaré. Il a également mis en lumière le rôle essentiel des jeunes femmes dans cette dynamique : plus de la moitié des bénéficiaires sont des filles, en écho au thème 2025 de la Journée internationale des filles dans les TIC.

Du côté des partenaires techniques, Jules Aho, chargé du programme à Digital Valley, a salué la motivation de cette cohorte, qui a enregistré un taux de complétion de près de 100 %. « Les apprenants ont fait preuve d’engagement et d’assiduité tout au long du parcours. Ils ont acquis non seulement des compétences techniques, mais aussi des soft skills indispensables sur le marché actuel », a-t-il expliqué.

L’université d’Abomey-Calavi, à travers son Centre pour l’Employabilité et l’Entrepreneuriat, s’est aussi fortement impliquée dans le processus. Roméo Kougbadi, représentant du centre, a souligné que cette formation représente une réelle valeur ajoutée pour les jeunes. « Nous avons vu des bénéficiaires revenir vers nous, visiblement transformés, avec des compétences pratiques directement applicables dans le monde professionnel », a-t-il affirmé.

La cérémonie a été marquée par des témoignages forts, notamment celui de Marie Michelle Guédégbé, bénéficiaire du parcours d’orientation numérique. « Je me sens prête à entrer sur le marché de l’emploi. J’ai découvert ce qui me passionne dans le digital, et j’ai maintenant une idée claire de la voie à suivre », a-t-elle confié avec fierté.

Tita Digital Skills s’impose aujourd’hui comme un levier d’inclusion numérique et de développement des talents locaux. À travers cette initiative, la Fondation MTN Bénin et ses partenaires contribuent activement à la construction d’un écosystème numérique inclusif, dynamique et durable.