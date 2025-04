USA-OTAN : le secrétaire d’État tente de rassurer

Getty Images / AFP/VALERIA MONGELLI

Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, les relations entre Washington et l’OTAN ont connu des turbulences. Le magnat de l’immobilier, à plusieurs reprises, remis en question l’engagement des États-Unis au sein de l’Alliance, dénonçant un fardeau financier inéquitable. Malgré ces tensions, les USA et leurs alliés européens tentent aujourd’hui d’apaiser les différends et de renforcer la cohésion au sein de l’organisation.

L’un des principaux points de discorde entre Washington et l’OTAN concerne la répartition des dépenses militaires. Le locataire de la Maison-Blanche a critiqué le faible engagement financier des pays européens, estimant que les États-Unis assument une part disproportionnée des coûts liés à la défense collective. Cette position a alimenté les spéculations sur un possible retrait des États-Unis de l’OTAN, un scénario qui aurait bouleversé l’équilibre géopolitique mondial.

Face aux inquiétudes croissantes en Europe, une réunion de l’OTAN s’est tenue à Bruxelles, au cours de laquelle le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a tenté de rassurer les partenaires européens. Il a affirmé que les États-Unis resteraient engagés dans l’Alliance, tout en réitérant l’exigence de Washington : une augmentation des budgets de défense des États membres. « Nous voulons partir d’ici en sachant que nous sommes sur la bonne voie, une voie réaliste, pour que chacun des membres s’engage et remplisse sa promesse d’atteindre jusqu’à 5 % des dépenses », a déclaré Marco Rubio.

Si l’OTAN reconnaît la nécessité d’un rééquilibrage financier, l’objectif fixé par Washington semble difficilement atteignable pour certains pays européens. Cependant, les discussions actuelles visent à trouver un compromis, afin d’éviter un nouvel épisode de tensions entre les États-Unis et leurs alliés. Cette réunion marque ainsi une volonté d’apaisement, mais aussi un rappel des attentes américaines. L’OTAN, pilier de la sécurité transatlantique, demeure un enjeu stratégique majeur, et l’avenir de cette alliance dépendra de la capacité des membres à surmonter leurs divergences tout en assurant un partage plus équitable des responsabilités.