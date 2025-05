Africa CEO Forum 2025 : la GDIZ fait rayonner le Made in Benin

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a pris part au Africa CEO Forum 2025. Elle y était représentée par ARISE IIP et la délégation béninoise. L’objectif : promouvoir l’industrie locale et attirer des investisseurs. La GDIZ a rencontré des investisseurs venus d’Afrique et d’ailleurs. Elle a présenté son modèle intégré. Elle a mis en avant ses infrastructures modernes. Elle a exposé les avantages fiscaux qu’elle offre aux entreprises.

Les stands « Arise » et « Choose Benin » ont exposé des produits transformés localement. Ils ont montré du cajou transformé au Bénin. Ils ont présenté du linge de maison en coton local. D’autres produits ont complété la vitrine industrielle. Ces démonstrations ont illustré la qualité et la traçabilité des produits issus de la GDIZ. Elles ont renforcé l’image du Bénin comme un pôle industriel en croissance. Le Directeur Général de Benin Textile est intervenu. Il a expliqué pourquoi son entreprise s’est installée à la GDIZ. Il a cité un bon climat des affaires. Il a évoqué une main-d’œuvre qualifiée. Il a salué l’accompagnement constant des équipes sur place.

Monsieur Létondji BEHETON, Directeur Général de SIPI-Bénin SA, a déclaré : « La GDIZ incarne aujourd’hui l’ambition industrielle du Bénin. À travers notre participation au Africa CEO Forum, nous avons pu démontrer que notre pays est prêt, structuré et attractif pour accueillir des investisseurs engagés dans la transformation locale et durable des ressources africaines. » La GDIZ a profité de ce forum pour affirmer son rôle. Elle a montré sa capacité à porter le développement industriel du Bénin. Elle confirme sa mission : faire briller le Made in Benin à l’échelle internationale.