Afrique : 1.1 milliard $ mobilisés pour la construction de routes

Face à des infrastructures vieillissantes et inadaptées, le Nigeria veut changer de cap. Le gouvernement vient de valider un plan d’investissement de 1,14 milliard de dollars pour redonner un nouveau souffle à son réseau routier et à ses infrastructures hydrauliques. L’annonce, faite par le ministre des Travaux publics, marque une étape importante dans les ambitions du pays de sortir de son déficit chronique en équipements de base.

L’enveloppe allouée par les autorités fédérales ne concerne pas uniquement les routes. Elle inclut également la rénovation de barrages, l’amélioration des systèmes d’irrigation et la modification de projets d’infrastructures existants. L’objectif est double : réduire les déséquilibres régionaux en matière d’accès aux infrastructures, tout en créant un environnement plus favorable à l’expansion de secteurs stratégiques comme l’agriculture et l’industrie.

Selon le ministère des Travaux publics, ces projets devraient stimuler l’économie locale, notamment dans les zones enclavées. Malgré son statut de première économie d’Afrique en termes de PIB, le Nigeria affiche l’un des réseaux routiers les plus dégradés du continent. De nombreuses routes restent impraticables une partie de l’année, notamment pendant la saison des pluies, paralysant les activités de millions d’habitants.

Ce paradoxe entre puissance économique et précarité des infrastructures est devenu un frein majeur au développement. Il affecte aussi bien le commerce intérieur qu’extérieur. L’investissement annoncé s’inscrit dans une vision plus large qui vise à repositionner le Nigeria comme un acteur industriel majeur, moins dépendant des importations.

Améliorer les axes de circulation permettrait aux producteurs locaux d’accéder plus facilement aux marchés, aux matières premières de circuler plus librement, et à l’agriculture de se moderniser grâce à de meilleurs systèmes d’irrigation. Cette politique d’infrastructures vise également à créer des emplois, à stimuler les PME locales et à encourager les partenariats publics-privés dans la construction et la gestion des ouvrages.