Afrique : 3.7 milliards $ pour moderniser un réseau ferroviaire

L’Afrique du Sud veut redonner un nouveau souffle à son réseau ferroviaire de passagers. Le gouvernement vient de dévoiler un plan d’investissement d’environ 3,7 milliards de dollars pour les trois prochaines années. Cet effort financier vise à améliorer la qualité du service et à relancer un secteur longtemps négligé. C’est ce que rapporte l’AgenceEcofin dans une récente publication.

Le financement sera confié à l’agence publique PRASA (Passenger Rail Agency of South Africa), en charge du transport de passagers sur rail. Parmi les priorités, figure le remplacement des anciennes rames encore en circulation, dont certaines datent des années 60. Une modernisation jugée nécessaire pour faire face aux attentes des usagers et améliorer la fiabilité du service.

En plus du renouvellement du matériel roulant, les autorités souhaitent augmenter le nombre de trajets effectués. L’objectif est de rendre le train à nouveau attractif dans un contexte marqué par la congestion routière, le coût élevé des carburants et les enjeux climatiques. En investissant dans le rail, le gouvernement espère aussi désenclaver certaines zones urbaines et périurbaines mal desservies par les autres moyens de transport.

Ce programme s’inscrit dans une stratégie plus large de rénovation des infrastructures de transport en Afrique du Sud. Ces dernières années, plusieurs lignes de train ont souffert de vandalisme, de manque d’entretien et de sous-investissement. La relance de PRASA est donc perçue comme une étape clé vers une mobilité plus sûre et plus fiable.

Ce projet pourrait avoir un impact positif sur l’emploi et le tissu industriel local. La fabrication ou l’assemblage de nouveaux trains sur le territoire sud-africain, s’il est confirmé, permettrait de soutenir l’économie et de stimuler l’innovation dans le secteur ferroviaire.

Reste à voir si les moyens techniques et humains seront à la hauteur de cette relance. Car au-delà du financement, la réussite du projet dépendra aussi d’une gestion rigoureuse et d’un suivi constant des progrès réalisés.

Ce plan, ambitieux dans son ampleur, pourrait servir de modèle pour d’autres pays du continent, confrontés aux mêmes défis de mobilité. L’Afrique du Sud montre qu’investir dans le rail, ce n’est pas seulement moderniser le passé, mais aussi préparer l’avenir.