Afrique : démarrage d’un site industriel dédié à la transformation du coton

Le Tchad renforce son ambition industrielle. Une nouvelle unité de transformation du coton a été mise en service dans la ville de Gounou Gaya, au sud du pays. Elle marque un pas important dans la stratégie nationale d’industrialisation. L’usine a été inaugurée ce 29 avril, en présence de plusieurs autorités nationales.

D’un coût total de 5 milliards de francs CFA, cette infrastructure a été réalisée par la société Coton Tchad. L’entreprise est le principal acteur du secteur. Elle détient le monopole de l’achat du coton graine produit dans le pays.

Cette unité a une capacité de traitement de 18 200 tonnes par an. Elle permettra d’assurer la première étape de transformation du coton sur place. C’est une avancée pour réduire la dépendance du pays aux exportations de matières premières non transformées.

Pour les producteurs, cette usine ouvre une nouvelle voie. Elle garantit un débouché plus sûr et plus proche. Cela pourrait inciter les agriculteurs à investir davantage dans la culture du coton. À terme, la production pourrait être stimulée sur l’ensemble du territoire.

Le gouvernement mise sur l’industrialisation pour soutenir l’économie nationale. La mise en place de structures comme celle de Gounou Gaya s’inscrit dans cette logique. Le coton représente un secteur stratégique pour le pays. Avec ce type d’investissements, le Tchad espère créer des emplois, améliorer les revenus des agriculteurs et poser les bases d’une industrie locale plus dynamique. Ce projet montre que le Tchad veut valoriser ses ressources à travers des chaînes de valeur locales. Et que l’industrialisation, même progressive, reste une priorité.