Afrique : la filiale d’un groupe français entend investir 200 millions $

Le groupe Orange entend consolider sa position au Liberia à travers un plan ambitieux de modernisation de son réseau. La filiale locale de l’opérateur français prévoit d’injecter des ressources importantes pour améliorer la qualité de ses services et soutenir la demande croissante en connectivité.

L’objectif est de bâtir un réseau plus fiable pour répondre aux besoins des utilisateurs, dans un pays où l’accès au numérique est en pleine expansion. Orange Liberia mise notamment sur deux leviers de croissance : l’Internet mobile et les services financiers via le téléphone portable, souvent désignés sous le nom de mobile money. Avec un taux de pénétration du numérique encore faible dans certaines zones rurales, le marché libérien offre un potentiel de développement important.

En investissant dans ses infrastructures, Orange souhaite à la fois améliorer l’expérience des clients existants et attirer de nouveaux abonnés, en particulier dans les régions où les services restent limités. La stratégie s’inscrit dans une logique plus large adoptée par le groupe dans plusieurs pays africains. En misant sur le mobile money, qui facilite les transferts d’argent, les paiements de factures ou les achats quotidiens, Orange répond à une demande réelle, dans un contexte où de nombreuses personnes n’ont pas accès aux services bancaires traditionnels.

Le renforcement du réseau permettra également d’augmenter la qualité de la data mobile, devenue essentielle pour l’accès à l’information, l’éducation en ligne ou encore l’activité des petites entreprises. En diversifiant ses offres et en élargissant sa couverture, la filiale libérienne espère ainsi jouer un rôle plus actif dans le développement économique local. Cette dynamique d’investissement traduit la volonté d’Orange de faire de ses filiales africaines des moteurs de croissance durables. Pour le Liberia, cela pourrait aussi représenter une opportunité de renforcer son inclusion numérique et de moderniser son écosystème digital.