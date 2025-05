Afrique: un pays entre dans le cercle des marchés agricoles mondiaux, une première

Photo Pixabay

La Côte d’Ivoire, l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest, continue d’affirmer son rôle stratégique sur le continent grâce à une série d’initiatives novatrices. Avec une forte production agricole, le pays est déjà un acteur clé dans les secteurs du cacao, du café, du coton et des produits alimentaires. Cette nouvelle avancée, la création d’une bourse des matières premières agricoles, marque une étape importante dans la modernisation du secteur agricole ivoirien et la transformation de la Côte d’Ivoire en un pôle de gouvernance agricole transparente et durable.

Le 28 mai, la Côte d’Ivoire a lancé la Bourse des Matières Premières Agricoles (BMPA-CI), une initiative pionnière en Afrique de l’Ouest. La bourse vise à révolutionner la gestion et la valorisation des produits agricoles, en intégrant des technologies avancées pour assurer la transparence, l’efficacité et l’équité dans les transactions. Le premier échange enregistré a impliqué 88,81 tonnes de produits agricoles, pour une valeur de 30,84 millions de FCFA. Cette première cotation positionne la Côte d’Ivoire parmi les leaders de la gouvernance agricole numérique, avec des plateformes interconnectées en temps réel permettant le suivi des prix, des volumes et de la qualité des produits, tout en garantissant la confidentialité des données.

La BMPA-CI ne se contente pas de répondre aux besoins locaux mais s’ouvre également à un marché international. Elle représente une véritable opportunité pour les producteurs, les investisseurs et les partenaires régionaux. En offrant une classe d’actifs agro-financiers nouvelle et sécurisée, la bourse pourrait rapidement devenir un modèle exportable pour les autres nations africaines. Avec ses heures de cotation de 10h à midi GMT du lundi au vendredi, la BMPA-CI participe activement à l’intégration de la Côte d’Ivoire dans le cercle fermé des marchés agricoles mondiaux.

L’infrastructure numérique de la BMPA-CI offre ainsi un levier de croissance pour l’agriculture ouest-africaine, et ce modèle d’agriculture transparente pourrait bien inspirer d’autres pays de la région.