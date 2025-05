Afrique : voici les 5 économies les plus puissantes

Addis-Abeba (Photo Wikivoyage)

Les trajectoires économiques en Afrique subsaharienne reflètent depuis une décennie un mouvement d’ensemble contrasté, où la stagnation côtoie des poussées impressionnantes de croissance. Certaines capitales voient s’élever des gratte-ciels et se multiplier les infrastructures, alors que d’autres peinent encore à garantir l’accès aux services de base. Ce dynamisme différencié n’empêche pas l’émergence de pôles économiques solides, portés tantôt par leur démographie, tantôt par des réformes structurelles ou une diversification réussie. À la lumière des données compilées par la BBC, qui s’est appuyée sur les chiffres de la Banque mondiale et du FMI, cinq pays se distinguent comme les principales puissances économiques d’Afrique subsaharienne.

L’Afrique du Sud, un leadership maintenu

Malgré une croissance modérée sur la dernière décennie, l’Afrique du Sud conserve la première place du classement établi par la BBC. Son économie repose sur une base industrielle diversifiée, une structure financière développée et une certaine stabilité institutionnelle. L’accès aux services essentiels y est parmi les meilleurs du continent, et le revenu par habitant figure en haut de l’échelle régionale. Membre fondateur des BRICS, elle s’inscrit dans une trajectoire qui combine position stratégique et poids économique historique.

Publicité

Le Nigéria, entre potentiel et vulnérabilités

Longtemps considéré comme la locomotive économique du continent, le Nigéria recule d’un rang. Le pays reste un géant démographique, mais son économie souffre de déséquilibres persistants. Si l’agriculture soutient désormais une grande part de l’activité, la volatilité monétaire, l’inflation et l’accès inégal aux infrastructures freinent son développement. Cette fragilité structurelle contraste avec les ambitions régionales du pays, qui reste néanmoins un acteur incontournable.

L’Éthiopie, une croissance rapide mais inégale

Classée troisième par la BBC, l’Éthiopie affiche l’une des plus fortes croissances économiques du continent. Le pays, qui a récemment rejoint les BRICS, continue d’investir massivement dans ses infrastructures. Cette dynamique est visible dans les transformations rapides de certains centres urbains, mais les disparités demeurent marquées, en particulier en matière de connectivité numérique et d’accès à l’électricité. L’économie éthiopienne reste toutefois l’une des plus prometteuses à moyen terme.

Le Kenya, pôle régional en diversification

Le Kenya s’illustre par une structure économique relativement équilibrée, portée par le tourisme, les services numériques et l’agriculture. Ce positionnement lui permet de se maintenir à la quatrième place. L’accès à l’électricité y est plus élevé que la moyenne continentale, et le pays profite d’une modernisation progressive de ses infrastructures. Nairobi, en particulier, s’affirme comme un centre d’innovation technologique à l’échelle du continent.

Côte d’Ivoire, puissance émergente de l’Afrique de l’Ouest francophone

En cinquième position, la Côte d’Ivoire confirme son statut de moteur économique de la zone UEMOA. Avec une croissance soutenue depuis plus d’une décennie, un secteur agricole puissant et des projets d’infrastructure ambitieux, le pays est devenu un acteur central dans l’espace ouest-africain. Le revenu moyen y dépasse celui de plusieurs économies plus peuplées, et la progression des services de base est tangible. Abidjan joue désormais un rôle pivot sur le plan régional, tant économique que logistique.

Classement 2024 des 5 principales économies d’Afrique subsaharienne selon la BBC (PIB estimé)