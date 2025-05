Air France : un drame survient en plein vol

Photo DR

Un vol Air France entre Tahiti et Los Angeles a connu une issue tragique lundi 28 avril. Peu après avoir dépassé les îles Marquises, l’avion a dû faire demi-tour en raison du malaise d’un passager en évacuation sanitaire. Selon Radio 1, un média local tahitien, malgré cette décision rapide, le passager a succombé à une crise cardiaque avant l’atterrissage.

L’appareil est retourné à l’aéroport de Tahiti-Faa’a vers 11h22 et a pu reprendre son trajet initial aux alentours de midi. Au lendemain de cet incident, la compagnie Air France n’avait toujours pas communiqué officiellement sur cette affaire via ses canaux habituels. Aucun commentaire n’a, non plus, été effectué par la famille de la personne décédée.

Un autre incident perturbe un vol américain

Il y a quelques jours, un autre événement, pour le moins inhabituel, s’est produit le 26 avril sur un vol Southwest Airlines reliant Philadelphie à Chicago. Selon NBC, une passagère se serait entièrement dévêtue en plein vol avant de déféquer sur son siège, provoquant stupeur et confusion parmi les autres voyageurs.

À l’atterrissage, la police et le personnel médical ont immédiatement été dépêchés pour gérer ce que la compagnie a sobrement qualifié de « situation impliquant un client » dans un communiqué officiel. Les forces de l’ordre ont pris en charge la passagère dès l’arrivée de l’appareil.

La sécurité des passagers, une priorité constante

Ces deux incidents, bien que de nature très différente, illustrent les défis imprévus auxquels peuvent être confrontées les compagnies aériennes et rappellent l’importance des protocoles d’urgence à bord. Qu’il s’agisse d’urgences médicales ou de comportements perturbateurs, la formation des équipages et la coordination avec les services au sol restent essentielles pour assurer la sécurité de tous les passagers.