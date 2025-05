Armées : une nouvelle grosse perte pour les USA

PHOTO : ISTOCK

Considérée comme l’une des armées les plus avancées au monde, dotée de capacités opérationnelles déployables sur tous les continents, la machine militaire américaine repose sur une technologie de pointe et un budget dépassant les 800 milliards de dollars annuels. Les porte-avions comme l’USS *Harry S. Truman*, véritables forteresses mobiles, symbolisent cette supériorité. Ils permettent à l’US Navy de projeter sa puissance à des milliers de kilomètres de ses côtes, en toutes circonstances. Pourtant, même les systèmes les plus perfectionnés ne sont pas à l’abri des erreurs humaines ou des imprévus mécaniques.

C’est au large de la mer Rouge, dans une zone stratégique où la présence militaire américaine s’est renforcée ces derniers mois, que deux chasseurs F/A-18 Super Hornet ont été perdus en moins de dix jours. Ces appareils, fleuron de l’aéronavale, affichent un coût unitaire avoisinant les 60 millions de dollars. La répétition de ces incidents soulève des interrogations sur les conditions de manœuvre et la pression opérationnelle que subissent les équipages.

Atterrissage manqué et évacuation d’urgence

Le dernier incident remonte à ce mardi 6 mai. Vers 21h45 heure locale, un F/A-18 a terminé sa course dans l’océan après un atterrissage raté. L’équipage, composé de deux pilotes, a tenté en vain d’accrocher le câble d’arrêt du porte-avions. Devant l’impossibilité de reprendre le contrôle, ils ont été contraints de s’éjecter à quelques secondes de la catastrophe. Secourus rapidement par un hélicoptère, ils s’en sortent avec des blessures légères. L’intervention rapide des secours a permis d’éviter un drame humain, mais pas une nouvelle perte matérielle.

Ce n’est pas la première fois que ce type d’incident survient à bord du *Harry S. Truman*. Le même scénario s’était produit quelques jours plus tôt, impliquant un autre F/A-18. Ces enchaînements rappellent à quel point l’aviation embarquée, malgré l’expérience des pilotes et la sophistication des équipements, reste une discipline à haut risque. Le moindre écart peut se solder par la perte d’un avion.

Des questions sur les conditions d’opération

Si aucune défaillance technique majeure n’a été signalée pour l’instant, les enchaînements de pertes soulignent les limites d’un rythme opérationnel soutenu. En période de tensions régionales croissantes, les forces embarquées multiplient les vols, souvent de nuit ou dans des conditions météo complexes. La répétition des accidents en si peu de temps pose donc la question de la fatigue des équipages, mais aussi de l’état des infrastructures embarquées après plusieurs mois de déploiement.

Au-delà du coût financier, chaque incident de ce type affecte la disponibilité opérationnelle et nourrit le débat sur la gestion de la logistique et de la maintenance à bord des porte-avions. Ces appareils ne sont pas remplaçables à court terme, et leur absence peut peser sur le déroulement des missions aéronavales. La Navy devra probablement fournir des explications détaillées sur les circonstances de ces pertes successives et revoir certains protocoles pour éviter que de telles situations ne se reproduisent.

À l’heure où les États-Unis sont engagés sur plusieurs fronts, chaque dysfonctionnement, aussi mineur soit-il, devient un sujet d’attention. Ces pertes rappellent que la puissance technologique ne garantit pas l’infaillibilité sur le terrain.