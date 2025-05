Armement en Europe : une alliance annoncée pour un nouveau missile

Friedrich Merz. Photo : Getty Images/Sean Gallup

Le Royaume-Uni et l’Allemagne renforcent leur coopération militaire avec un projet ambitieux. Il s’agit de la mise au point d’un missile sol-sol d’une portée dépassant les 2000 km. Cette initiative, au-delà de la technologie qu’elle mobilise, incarne une nouvelle dynamique de convergence stratégique entre deux puissances européennes désireuses de peser davantage dans la défense du continent.

Le site spécialisé Opex360 présente ce missile comme un futur fleuron de l’armement européen. Il vise à offrir une capacité de frappe à longue distance, plus précise et plus efficace que les systèmes actuels. Londres voit dans cette arme un outil de dissuasion avancé, capable de renforcer la sécurité du Royaume-Uni. Berlin, de son côté, met en avant les retombées économiques et industrielles du projet, insistant sur sa capacité à générer des emplois et à stimuler l’innovation technologique dans les deux pays.

Même si le duo germano-britannique donne aujourd’hui le ton, le projet ne leur est pas exclusif. Dès juillet 2024, une lettre d’intention a été signée par la France, l’Italie, la Pologne et l’Allemagne. Le Royaume-Uni et la Suède ont rejoint l’initiative peu après, élargissant le cadre de coopération à l’échelle du continent. L’objectif est clair, mutualiser les moyens, les savoir-faire et les ressources pour développer une capacité européenne indépendante, à la hauteur des menaces contemporaines. Cette collaboration pourrait aussi redonner un souffle politique à une Europe de la défense souvent freinée par ses divisions. À travers un projet concret et fédérateur, les partenaires espèrent bâtir un socle commun pour les prochaines générations d’armements.

La portée technique de ce missile, qui pourrait atteindre 2000 km traduit la volonté croissante des pays européens de renforcer leur autonomie stratégique dans un contexte de tensions internationales, de guerre hybride et d’incertitudes sur la fiabilité des alliances traditionnelles. Le développement de ce missile devrait mobiliser les secteurs de pointe de la défense, de la robotique, de l’électronique et de la propulsion. En plus d’un gain stratégique, il s’agit aussi de construire une base industrielle solide, compétitive et génératrice de croissance.