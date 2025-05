Armement: la Chine inquiète après une annonce de Trump

(Michele Spatari - Getty Images)

Les relations entre les États-Unis et la Chine ont connu une évolution marquée par des tensions croissantes, particulièrement ces dernières années sous les Présidents Donald Trump et Joe Biden. Si l’ère Biden a tenté de rétablir des relations plus diplomatiques par rapport à son prédécesseur Donald Trump, les questions de cybersécurité, de droits de l’homme et de la militarisation de la région du Pacifique ont continué d’alimenter les frictions. Une dimension importante de cette rivalité se retrouve dans les projets militaires, comme l’annonce du système antimissile « Dôme d’or » par Trump à son retour dans le bureau ovale, qui a exacerbé les inquiétudes de Pékin concernant la course aux armements et la stabilité mondiale.

Le projet « Dôme d’or », évoqué par Donald Trump, vise à créer un bouclier antimissile mondial capable d’intercepter des menaces balistiques à une échelle globale. Annoncé comme une avancée technologique majeure, il a pour objectif d’être opérationnel à la fin de son mandat, avec un coût estimé de 175 milliards de dollars. Cependant, cette initiative a suscité une vive réaction de la Chine, qui considère ce projet comme une menace pour l’équilibre stratégique mondial. Pékin a exprimé de profondes préoccupations, soulignant que ce système risquait d’accélérer la militarisation de l’espace et de raviver la course aux armements entre les grandes puissances, y compris la Chine et les États-Unis.

La Chine a spécifiquement exhorté les États-Unis à abandonner ce projet, estimant qu’il pourrait provoquer des perturbations majeures dans la stabilité globale et mettre en péril l’équilibre des forces. Selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, la mise en place de ce système antimissile global entraînerait des risques géopolitiques importants, notamment en alimentant davantage la compétition militaire dans l’espace, domaine qui devient de plus en plus stratégique pour les puissances mondiales.

En parallèle, la mise en place de systèmes de défense antimissile similaires dans le passé, tels que le « Dôme de fer » israélien, a montré leur efficacité dans des situations de défense contre des attaques de portée plus courte. Cependant, le « Dôme d’or » se distingue par sa capacité annoncée à intercepter des missiles balistiques intercontinentaux, un défi technologique bien plus complexe. Ce projet, qui s’inscrit dans la continuité de l’ambition des États-Unis de renforcer leur système de défense antimissile, soulève des questions sur ses implications à long terme pour la diplomatie mondiale et la sécurité régionale, surtout dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine.

Alors que la Chine se rapproche de Washington en matière de capacités de missiles hypersoniques et de missiles balistiques, ce projet soulève des interrogations sur la véritable nature de la compétition entre les deux nations et sur le rôle de la militarisation de l’espace dans les conflits futurs.