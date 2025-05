Armement : les USA effectuent secrètement un important test

Photo DR

Alors que les tensions internationales s’intensifient, deux puissances militaires dominent désormais la scène des armes hypersoniques : la Russie et la Chine. Depuis plusieurs années, Moscou accélère la cadence en menant des démonstrations de force concrètes, tandis que Pékin perfectionne en silence une technologie furtive et insaisissable. La Russie a récemment franchi un cap en déployant un missile hypersonique en pleine guerre en Ukraine, marquant une volonté de prouver sa supériorité par l’action directe. De son côté, la Chine peaufine des systèmes capables de manœuvrer à très haute altitude, inaccessibles aux radars classiques. Dans ce climat de surenchère technologique, les États-Unis, jusqu’ici restés prudents, viennent de briser le silence. Sans tambour ni trompette, le Pentagone a testé un nouveau missile hypersonique depuis Cap Canaveral, un essai qui redistribue les cartes dans une compétition désormais ouverte.

Russie : l’Oreshnik, une frappe qui change la donne

Loin des bancs d’essai et des déclarations diplomatiques, la Russie a choisi le terrain réel pour faire parler sa nouvelle arme. En novembre 2024, elle a tiré un missile baptisé Oreshnik contre une cible militaire à Dnipro, en Ukraine. Il ne s’agissait pas d’un test, mais d’une opération opérationnelle, confirmant que Moscou maîtrise déjà l’étape suivante de l’armement hypersonique. L’Oreshnik, dérivé du redoutable RS-26 Rubezh, a atteint Mach 11 — soit environ 13 500 km/h — en survolant les défenses ukrainiennes. Bien que non doté d’ogive explosive lors de cette frappe, le message était limpide : la Russie possède une arme capable de traverser l’Europe en quelques minutes.

Contrairement aux armes conventionnelles, ce missile évolue à la frontière de l’espace, échappant aux systèmes de défense classiques. Sa trajectoire imprévisible et sa vitesse fulgurante réduisent à néant toute tentative d’interception. Plus qu’un simple exploit technologique, l’Oreshnik s’impose comme un outil de pression géopolitique. Il permet à Moscou d’influer sur le calcul stratégique de ses adversaires, en les plaçant face à un dilemme : agir vite sans preuve ou risquer d’être frappé sans pouvoir réagir.

USA : le « Dark Eagle », un tir qui ne dit pas son nom

Dans ce contexte dominé par l’audace russe et l’innovation chinoise, les États-Unis ont choisi une autre voie : celle du secret maîtrisé. Le 25 avril dernier, le Département de la Défense a lancé depuis la Floride un missile hypersonique surnommé *Dark Eagle*. Aucun communiqué n’a précédé l’opération. Seule une alerte de la garde côtière, mentionnant un possible vol d’essai, a trahi l’imminence du lancement.

Le Dark Eagle aurait franchi Mach 5, soit près de 6 000 km/h. Il serait capable de frapper n’importe quel point du globe en quelques minutes, en restant dissimulé à la limite de l’atmosphère terrestre. Cette capacité lui permet de demeurer hors de portée des défenses aériennes jusqu’à la phase terminale de sa trajectoire, rendant toute réponse défensive inutile une fois la menace détectée. Un haut responsable américain a résumé cette dynamique en expliquant que ces armes visent à « rendre les décisions adverses plus complexes », en installant un climat de doute et de tension permanente.

Ce missile, bien que techniquement moins rapide que l’Oreshnik russe, n’en demeure pas moins stratégique : il réaffirme la volonté américaine de rester une puissance de premier plan dans la course à l’hypersonique. En optant pour un test silencieux mais réel, Washington cherche autant à démontrer ses capacités qu’à éviter l’escalade verbale, préférant l’ambiguïté calculée à la provocation directe.

Une dissuasion qui repose désormais sur les secondes

Dans une ère où la vitesse est devenue synonyme de supériorité militaire, les armes hypersoniques ne servent plus uniquement à frapper : elles redessinent les règles du jeu stratégique. La Russie montre ses muscles avec l’Oreshnik, la Chine avance sans bruit, et les États-Unis répondent avec une démonstration discrète mais lourde de sens. Chacun trace son chemin dans une course où l’anticipation vaut parfois plus que la puissance. Mais à mesure que les secondes de réaction se réduisent, une autre menace se profile : celle d’un conflit déclenché non par l’intention, mais par la peur de ne pas pouvoir réagir à temps.