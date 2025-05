Armement : les USA passent à la vitesse supérieure avec cet allié

PHOTO : REUTERS / LEAH MILLIS

Les États-Unis passent à la vitesse supérieure dans leur coopération militaire avec Taïwan. Face à une pression croissante de la Chine dans la région indo-pacifique, Washington a intensifié le rythme de ses livraisons d’armes à l’île autonome, considérée comme un allié stratégique majeur dans son dispositif de dissuasion en Asie.

Selon les autorités taïwanaises, plusieurs équipements militaires de pointe récemment commandés ont été livrés plus tôt que prévu. Cette accélération logistique, interprétée comme un signal fort envoyé à Pékin, intervient alors que les USA s’inquiètent de plus en plus d’une potentielle offensive chinoise contre l’ancienne île de Formose.

Parmi les systèmes livrés figure notamment un lot de 16 missiles balistiques tactiques ATACMS (Army Tactical Missile System), capables de frapper des cibles à longue portée avec une grande précision. Ce type de missile, déjà utilisé dans plusieurs conflits récents par les forces américaines, renforcerait les capacités de riposte de Taïwan en cas de conflit ouvert.

Le soutien militaire des USA envers Taïwan n’a cessé de s’affirmer ces dernières années. La récente accélération des livraisons traduit une volonté de renforcer l’effet dissuasif à l’égard de la Chine, qui revendique Taïwan comme une province rebelle à réunifier. La mer de Chine méridionale reste l’un des foyers de tension les plus sensibles au monde.

Les manœuvres militaires chinoises dans le détroit de Taïwan, les cyberattaques présumées et les campagnes de désinformation alimentent un climat de confrontation larvée, où la moindre provocation peut dégénérer. Taïwan se prépare à toutes les éventualités. Les autorités de l’île veulent disposer d’un arsenal suffisant pour résister à une éventuelle attaque de haute intensité.