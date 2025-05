Aviation en Afrique : ce leader veut passer un cap cette année

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Alors que la concurrence s’intensifie dans le ciel africain, Ethiopian Airlines semble bien décidée à creuser l’écart. La compagnie phare d’Addis-Abeba affiche des ambitions claires : dépasser la barre des 16 millions de voyageurs transportés pour l’exercice budgétaire en cours, qui s’achèvera en juin 2025. Un objectif à portée de main, au vu des performances enregistrées ces derniers mois.

Selon des données relayées par nos confrères de l’AgenceEcofin, Ethiopian Airlines a déjà transporté 13,9 millions de passagers sur les neuf premiers mois de l’exercice. Une progression tirée notamment par les lignes internationales. À titre de comparaison, la compagnie avait clôturé l’exercice précédent avec 15,8 millions de passagers. Le palier symbolique des 16 millions, qui semblait ambitieux il y a encore quelques mois, pourrait donc être dépassé si la tendance se maintient.

La réussite d’Ethiopian Airlines repose sur une stratégie longuement mûrie, qui combine l’extension de son réseau, l’augmentation de sa flotte, et une adaptation constante à la demande régionale et internationale. La compagnie, réputée pour sa ponctualité et la densité de ses connexions à travers l’Afrique, s’est imposée comme un acteur central du transport aérien sur le continent.

Dans un marché où EgyptAir, Royal Air Maroc et Air Algérie se disputent les parts de marché, Ethiopian Airlines cherche à renforcer sa position de leader incontesté, en multipliant les dessertes, en modernisant ses services et en exploitant au mieux le hub stratégique de l’aéroport d’Addis-Abeba-Bole. Dans un contexte où de nombreuses compagnies africaines font face à des difficultés financières ou structurelles, la compagnie nationale éthiopienne incarne un modèle de réussite africaine, souvent cité comme exemple dans les cercles de l’aviation civile. Elle joue aussi un rôle de soft power pour l’Éthiopie, contribuant à l’image d’un pays qui veut s’affirmer comme un carrefour régional, tant pour les voyageurs que pour les affaires.