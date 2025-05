Biden donne des nouvelles après l’annonce de son cancer

Joe Biden (Photo DR)

Joe Biden, ancien vice-président des États-Unis, a assumé la présidence en janvier 2021, devenant ainsi le plus âgé à occuper ce poste. Son mandat a été marqué par des défis significatifs, notamment la pandémie de COVID-19, des tensions politiques internes et des préoccupations croissantes concernant sa santé et sa forme physique. En 2024, après une performance jugée décevante lors d’un débat présidentiel, il a décidé de se retirer de la course à la réélection, mettant fin à son projet de briguer un second mandat. Depuis la fin de son mandat en janvier 2025, Biden s’est concentré sur des engagements publics et des initiatives personnelles, tout en restant une figure influente dans le débat politique américain.

Le 18 mai 2025, l’ancien président Joe Biden a révélé qu’il avait été diagnostiqué d’un cancer de la prostate agressif, avec des métastases osseuses. Ce type de cancer est classé avec un score de Gleason de 9, indiquant une forme particulièrement agressive de la maladie. Malgré la gravité de ce diagnostic, Biden a exprimé un sentiment d’optimisme quant à son pronostic. Lors d’une apparition publique à New Castle, Delaware, il a déclaré : « Le pronostic est bon. Vous savez, on travaille sur tout. Ça avance. Donc, je me sens bien. » Il a ajouté que l’un des meilleurs chirurgiens au monde travaille avec lui et que le traitement progresse efficacement.

Le cancer de la prostate est l’un des types de cancer les plus courants chez les hommes américains, souvent détecté lors de bilans de santé réguliers. Dans le cas de Biden, des symptômes urinaires ont conduit à la découverte d’un nodule prostatique, suivi d’une biopsie confirmant la présence de cellules cancéreuses. Bien que ce cancer soit avancé, il est sensible aux traitements hormonaux, ce qui offre des options thérapeutiques prometteuses.

L’annonce de sa maladie a ravivé les débats sur la transparence concernant la santé des dirigeants politiques. Certains critiques ont suggéré que des signes de la maladie auraient pu être présents plus tôt, tandis que d’autres soulignent que des cancers agressifs peuvent se développer rapidement sans symptômes évidents. Biden, quant à lui, a répondu avec humour aux spéculations, affirmant : « Je suis mentalement incompétent et je ne peux pas marcher », tout en réaffirmant sa confiance en sa capacité à surmonter cette épreuve.

Cette situation rappelle les défis auxquels sont confrontés les dirigeants âgés, dont la santé peut influencer la perception publique et la stabilité politique. Cependant, elle souligne également les avancées médicales qui permettent une gestion plus efficace des maladies graves, offrant ainsi de l’espoir aux patients et à leurs proches.

En dépit des défis personnels, Joe Biden reste déterminé à poursuivre ses engagements et à défendre les valeurs démocratiques qui ont guidé sa carrière. Son expérience avec le cancer de la prostate, bien que difficile, témoigne de la résilience humaine face à l’adversité.