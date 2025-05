Croissance en Afrique : ces pays vont marquer l’année 2025 selon le FMI

Photo: DR

Malgré un contexte économique mondial incertain, certains pays d’Afrique subsaharienne affichent des perspectives de croissance remarquables. Alors que le FMI prévoit un ralentissement de la croissance mondiale à 2,8% en 2025, l’Afrique subsaharienne devrait maintenir une dynamique relativement positive avec 3,8% en 2025 et 4,2% en 2026. Un groupe restreint de pays se distingue particulièrement avec des taux prévus supérieurs à 6%.

La République de Guinée s’impose comme le champion continental des prévisions de croissance. Après 6,1% en 2024, son économie devrait progresser de 7,1% en 2025 puis bondir à 10,6% en 2026. Cette performance exceptionnelle s’appuie principalement sur le secteur minier, notamment le projet Simandou dont la première livraison de minerai de fer est prévue fin 2025. Ce méga-projet à lui seul pourrait augmenter le PIB guinéen de 26% d’ici à 2030.

Le Rwanda et l’Éthiopie : modèles de diversification économique

Le Rwanda confirme sa position parmi les économies les plus dynamiques du continent avec des prévisions de 7,1% en 2025 et 7,5% en 2026, après 8,9% en 2024. Cette réussite repose sur une gouvernance efficace, un environnement des affaires favorable et une économie diversifiée où les services représentent 48% du PIB. L’Éthiopie, après avoir surmonté la guerre du Tigré, retrouve son dynamisme avec des prévisions de 6,6% en 2025 et 7,1% en 2026, portée par son agriculture en modernisation, son méga-barrage hydroélectrique et l’essor de son secteur industriel.

L’Ouganda et le Niger complètent ce quintet de tête. L‘Ouganda devrait connaître une croissance de 6,1% en 2025 et 7,6% en 2026 grâce au démarrage prévu de l’exploitation pétrolière fin 2025. Quant au Niger, après avoir enregistré la plus forte croissance du continent en 2024 (10,3%) malgré l’insécurité et les sanctions internationales, il devrait maintenir une progression solide de 6,6% en 2025 et 6,7% en 2026, stimulée par sa production pétrolière en forte hausse.

Des performances conditionnées par la gestion des vulnérabilités

Ces performances économiques impressionnantes restent néanmoins fragiles face aux multiples défis que doivent relever ces pays : endettement élevé, instabilité politique pour certains, dépendance aux ressources naturelles et vulnérabilité aux chocs exogènes. La capacité de ces nations à diversifier leurs économies et à constituer des réserves budgétaires lors des périodes favorables déterminera la durabilité de leur croissance.