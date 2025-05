Donald Trump : Des revers très difficiles pour ce secteur

Donald Trump (Photo Getty Images)

Depuis le retour de Donald Trump à la présidence en janvier 2025, la politique commerciale des États-Unis a pris un virage plus offensif, avec la réactivation de droits de douane renforcés visant principalement la Chine et plusieurs de ses partenaires économiques. Cette orientation n’est pas nouvelle : elle s’inscrit dans la continuité des décisions prises lors de son premier mandat, au cours duquel des surtaxes avaient été imposées pour tenter de rééquilibrer la balance commerciale. Aujourd’hui, les droits de douane peuvent atteindre des niveaux rarement vus depuis plusieurs décennies, provoquant un effet domino sur les chaînes d’approvisionnement, les prix à la consommation et l’activité portuaire.

Les États-Unis importent historiquement une part importante de leurs biens manufacturés depuis l’Asie, en particulier des composants électroniques, des pièces automobiles, des vêtements et du mobilier. L’augmentation brutale des tarifs douaniers sur ces produits a rapidement transformé la donne, rendant certaines marchandises inaccessibles ou deux à trois fois plus coûteuses qu’auparavant.

Un secteur logistique sous pression croissante

Le ralentissement observé dans les principaux ports de la côte Ouest n’est que l’une des nombreuses manifestations de cette nouvelle donne économique. Ces installations, qui traitent habituellement plusieurs millions de conteneurs par an, fonctionnent aujourd’hui bien en deçà de leur capacité habituelle. Les chaînes logistiques qui en dépendent sont directement touchées : transporteurs routiers, petites entreprises de fret, entrepôts, sociétés de maintenance… toutes ressentent l’impact de la baisse d’activité.

Le secteur du transport routier, en particulier, voit ses marges s’éroder. Les entreprises doivent faire face à des coûts d’exploitation en hausse, notamment pour l’entretien de leurs véhicules dont les pièces sont souvent importées. À cela s’ajoute la baisse du volume à acheminer, conséquence directe de la diminution des importations. Cette double contrainte met en péril la stabilité financière de nombreux acteurs, y compris ceux qui avaient soutenu la candidature de Trump en espérant un allègement de la pression économique.

Répercussions sur les consommateurs et la distribution

En amont de l’entrée en vigueur des nouvelles taxes, de nombreuses entreprises américaines avaient tenté de constituer des stocks pour amortir le choc. Ce surstockage n’était cependant qu’une solution temporaire. Une fois ces réserves écoulées, la rareté de certains produits pourrait s’accentuer, notamment dans les segments fortement dépendants des importations asiatiques. Le secteur de la distribution pourrait alors faire face à des étagères moins fournies, à des délais de réapprovisionnement prolongés et à une inflation ciblée sur certains articles.

Les premiers effets de cette politique se font déjà sentir dans le commerce de détail. Les vêtements saisonniers, les fournitures scolaires ou les articles d’électronique grand public sont parmi les catégories les plus vulnérables, car ils sont majoritairement importés. En cas de prolongation de cette situation, les consommateurs américains pourraient se heurter à une hausse des prix et à un choix plus restreint.

Vers un réajustement ou une transformation durable ?

Le pari de Donald Trump repose sur une relocalisation progressive de la production industrielle. Toutefois, mettre en place une alternative nationale ou régionale aux circuits asiatiques prend du temps et nécessite des investissements importants dans les infrastructures, la formation et la recherche. À court terme, la stratégie douanière semble surtout déstabiliser les secteurs logistiques et commerciaux les plus exposés aux importations.

Par ailleurs, la baisse d’activité dans les ports a des implications au-delà du seul commerce extérieur. Elle affecte l’emploi local, la fiscalité municipale et la dynamique économique des régions portuaires. Ce ralentissement pourrait également fragiliser la position des États-Unis dans le commerce international, notamment si les fournisseurs asiatiques se tournent vers d’autres marchés plus stables.

L’issue de cette confrontation commerciale reste incertaine. Si elle devait s’intensifier, les répercussions sur l’économie américaine pourraient dépasser le cadre des ports et du transport, pour s’étendre à l’ensemble du tissu productif et de consommation du pays.