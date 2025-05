Donald Trump : Grosse claque dans ce secteur aux USA

Photo : JIM WATSON AFP

Depuis plusieurs années, les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine sont marquées par des tensions croissantes, notamment avec l’escalade des droits de douane. Sous la présidence de Donald Trump, cette guerre commerciale a pris une tournure spectaculaire, avec l’imposition de tarifs élevés des deux côtés de l’océan. Les droits de douane américains ont atteint 145 % sur l’ensemble des importations chinoises, tandis que la Chine a réagi en augmentant ses propres taxes de 125 % sur les produits américains. Ces mesures ont perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et affecté plusieurs secteurs économiques, dont celui de l’agriculture américaine, qui subit aujourd’hui les conséquences directes de cette escalade tarifaire. Si cette guerre commerciale entre les deux puissances mondiales semble être un affrontement économique de grande ampleur, elle a des répercussions particulières sur les exploitations agricoles des États-Unis, un secteur qui se trouve aujourd’hui fragilisé.

Des subventions coupées, une économie fragilisée

L’Agence américaine pour le développement international, autrefois un soutien majeur pour les exploitations agricoles, a été démantelée par l’administration Trump. Chaque année, elle achetait pour 2 milliards de dollars de produits agricoles, contribuant ainsi à stabiliser un secteur souvent exposé à des aléas économiques. Mais aujourd’hui, ce soutien a disparu. Plus d’un milliard de dollars de subventions ont été supprimés, et les nouvelles mesures prises par le gouvernement ont mis sous pression les exploitations agricoles. Le gel des subventions, qui découle de lois adoptées sous l’administration de Joe Biden, a durci la situation pour les agriculteurs américains, déjà confrontés à des prix volatils.

Les prix de produits comme le soja et le maïs, piliers de l’agriculture américaine, ont chuté d’environ 40 % depuis 2022, exacerbant encore les difficultés des producteurs. Les agriculteurs qui comptaient sur ces subventions pour maintenir la rentabilité de leurs exploitations se retrouvent à devoir faire face à des coûts plus élevés, tout en voyant leurs revenus diminuer. Comme le souligne le sénateur de Caroline du Nord, Thom Tillis, ces nouvelles taxes et restrictions pourraient causer des « dégâts irréparables » à un secteur déjà fragile.

L’escalade tarifaire et ses répercussions

En avril 2025, les tensions entre les États-Unis et la Chine ont franchi un nouveau seuil. Trump, fidèle à sa politique commerciale agressive, a imposé des droits de douane de 145 % sur les importations chinoises. Ce geste, dans le cadre de sa politique de « tarifs réciproques« , visait à punir la Chine pour ce qu’il considérait comme des pratiques commerciales déloyales. En réponse, Pékin a réagi en imposant des tarifs de 125 % sur les produits américains, et en restreignant l’exportation de minéraux essentiels aux industries technologiques américaines.

Cette guerre tarifaire n’a pas seulement affecté les consommateurs américains, confrontés à une hausse des prix sur une gamme de produits importés de Chine. Elle a également perturbé les chaînes d’approvisionnement des entreprises américaines, particulièrement celles dépendantes des produits chinois. Mais les répercussions ont été tout aussi graves pour les agriculteurs, qui ont vu les prix de leurs produits se détériorer sous la pression des nouvelles taxes. Certaines exploitations agricoles, déjà fragiles économiquement, risquent de sombrer, confrontées à une baisse de la demande, une concurrence accrue, et des coûts qui continuent de grimper.

Un avenir incertain pour les agriculteurs américains

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a amplifié ces tensions économiques. De nombreux agriculteurs américains, qui avaient espéré que la politique économique de Trump les protégerait des fluctuations internationales, se retrouvent aujourd’hui dans une situation précaire. Les augmentations continues des droits de douane sur les exportations agricoles, en particulier vers la Chine, menacent d’étouffer un secteur déjà fragile.

Si ces politiques ne sont pas modifiées, les conséquences sur l’agriculture américaine risquent d’être dramatiques. Le modèle économique de nombreuses exploitations agricoles repose sur une capacité à exporter leurs produits à des prix compétitifs, ce qui pourrait devenir impossible si les taxes douanières continuent d’être augmentées. Les agriculteurs qui dépendent du commerce international pour survivre se retrouvent désormais pris dans une toile de taxes et de restrictions qui menace leur rentabilité.

Une politique qui fragilise le secteur agricole

L’administration Trump, en cherchant à imposer des droits de douane plus élevés pour contrer les pratiques commerciales chinoises, a indirectement plongé l’agriculture américaine dans une crise profonde. En coupant les subventions vitales, en augmentant les tarifs douaniers et en menaçant d’introduire encore de nouvelles taxes, les autorités américaines ont laissé le secteur agricole se débattre sans véritable filet de sécurité. Alors que la guerre commerciale avec la Chine continue de perturber l’économie mondiale, les agriculteurs américains se retrouvent face à un avenir incertain. Les ajustements économiques imposés par Trump pourraient avoir des conséquences irréversibles pour un secteur vital de l’économie américaine.