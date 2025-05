Droits de douane: Trump et l’UE s’accordent sur un point

Photo : AP

Les tensions commerciales entre Washington et Bruxelles connaissent un répit inattendu. Donald Trump et Ursula von der Leyen ont conjointement annoncé dimanche une prolongation de la suspension des droits de douane de 50% imposés par les États-Unis à l’Union européenne, repoussant l’échéance du 1er juin au 9 juillet.

Cette décision fait suite à un appel téléphonique initié par la présidente de la Commission européenne, inquiète de voir expirer la trêve commerciale initialement prévue. L’UE avait par ailleurs menacé de répliquer par des taxes ciblées sur certaines importations américaines en cas d’escalade tarifaire.

« Une très bonne conversation » selon Trump

Donald Trump avant d’embarquer dans Air Force One a évoqué un appel de la présidente européenne, affirmant que Bruxelles souhaitait avancer dans la direction de discussions sérieuses. Le président américain s’est montré optimiste, évoquant une « très bonne conversation » et acceptant de reporter l’échéance au 9 juillet, avec promesse d’une rencontre rapide pour trouver une solution négociée.

Ursula von der Leyen a confirmé ce « bon appel », déclarant sur X que « l’Europe est prête à faire avancer les négociations de manière rapide et décisive« . Elle a rappelé que « l’UE et les États-Unis entretiennent les relations commerciales les plus importantes et les plus étroites au monde », soulignant l’enjeu de ces discussions. Cette volte-face contraste avec les déclarations belliqueuses de Trump vendredi, qui affirmait ne « chercher aucun accord » commercial avec l’UE.

Escalade tarifaire et recours à l’OMC

L’Union européenne avait préparé sa riposte en menaçant de taxer 95 milliards d’euros d’importations américaines, ciblant notamment les voitures et avions. La Commission a également annoncé son intention de saisir l’Organisation mondiale du commerce contre les mesures commerciales américaines. Depuis mars, l’UE subit une escalade tarifaire progressive : 25% sur l’acier et l’aluminium, 25% sur les automobiles, puis 20% sur l’ensemble des autres produits européens, même si des droits de douane de 10% demeurent appliqués sur la plupart des exportations européennes vers les États-Unis.