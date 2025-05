Électricité en Afrique : un plan pour booster l’offre nationale

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Le Nigeria veut en finir avec les coupures d’électricité et les réseaux défaillants. Le gouvernement fédéral a validé une nouvelle politique énergétique, avec l’objectif de mieux répondre aux besoins d’une population en pleine croissance. Ce nouveau cadre vient remplacer celle de 24 ans. Il s’agit d’un document stratégique, conçu pour guider le pays vers une couverture plus large, plus stable et plus durable en électricité.

L’idée est de poser les bases d’un secteur plus efficace et mieux encadré. Selon les données consultées sur le site de la Banque mondiale, environ 60 % des nigérians avaient accès à l’électricité en 2022. Cela signifie que près de 90 millions de personnes vivent encore dans l’obscurité ou dépendent de générateurs coûteux et polluants. Un défi majeur pour le premier producteur de pétrole du continent.

La nouvelle politique prévoit plusieurs mesures clés : renforcement de la gouvernance, amélioration de la chaîne de valeur (production, transport, distribution) et mobilisation du secteur privé. Le Nigeria veut attirer plus d’investissements dans l’énergie, notamment dans les renouvelables, et diversifier ses sources de production.

Autre point important, la simplification des procédures et l’instauration d’un cadre clair pour les investisseurs. En parallèle, des efforts seront faits pour moderniser les infrastructures électriques, souvent vétustes ou mal entretenues.

Avec ce plan, les autorités veulent non seulement élargir l’accès à l’électricité, mais aussi stimuler la croissance économique, favoriser l’entrepreneuriat local et améliorer le quotidien des ménages. Le géant d’Afrique de l’Ouest mise sur l’électricité comme moteur de développement.