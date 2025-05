Énergie en Afrique : 350 millions $ de la banque mondiale pour un projet

Photo de Prateek Srivastava sur Unsplash

Le Malawi avance à grands pas dans son ambition de mieux exploiter ses ressources naturelles pour répondre à ses besoins énergétiques. L’une des priorités du pays est l’hydroélectricité, un levier stratégique pour garantir l’accès à une énergie fiable et soutenir la croissance économique.

Dans ce cadre, le projet hydroélectrique de Mpatamanga s’inscrit comme une initiative phare. Soutenu par la Banque mondiale, ce projet bénéficie d’une subvention de 350 millions de dollars. L’objectif est de doter le pays d’une infrastructure de 358,5 MW, capable de produire plus de 1500 GWh par an. Cela permettrait d’alimenter environ un million de nouveaux foyers, tout en répondant aux pics de consommation.

Mais au-delà de l’électricité domestique, les autorités voient plus loin. Ce barrage devrait aussi jouer un rôle central dans le développement industriel, en particulier dans les zones minières. L’énergie produite contribuera à améliorer la compétitivité de certains secteurs clés, aujourd’hui freinés par un accès limité et instable à l’électricité.

Le projet de Mpatamanga s’inscrit dans une stratégie plus large qui vise à renforcer la résilience du réseau électrique national et à encourager des investissements privés dans l’économie réelle. Le soutien de la Banque mondiale souligne l’intérêt des partenaires internationaux pour la transformation énergétique du pays. Cette mobilisation permet au Malawi de franchir un cap dans la modernisation de son système électrique, tout en réduisant sa dépendance aux sources d’énergie coûteuses et polluantes.

Avec ce type d’initiative, le Malawi veut envoyer un signal clair : l’accès à une énergie propre et stable est au cœur de sa vision de développement. Ce choix pourrait à terme améliorer les conditions de vie, créer des emplois et offrir un environnement plus attractif pour les investisseurs.