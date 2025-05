Fortes chaleurs: plus de 50 degrés dans ce pays

Photo : DR

Le Moyen-Orient est actuellement touché par une vague de chaleur exceptionnelle en ce mois de mai. Les Émirats arabes unis ont établi vendredi un nouveau record avec 51,6 degrés Celsius selon le Centre national de météorologie, surpassant la plus haute température jamais enregistrée pour un mois de mai depuis le début des relevés en 2003.

Ce pic de chaleur dépasse le précédent record de 50,4 degrés établi la veille dans la région d’Abou Dhabi. Le pays désertique avait déjà connu en avril une température moyenne record de 42,6 degrés, contraignant les autorités à émettre des recommandations sanitaires urgentes : boire abondamment et éviter les activités extérieures aux heures critiques.

Accumulation de records inquiétants

Cette séquence exceptionnelle s’inscrit dans une série de records. Le 27 avril, le thermomètre avait atteint 46,6 degrés, deuxième température la plus élevée pour un mois d’avril après le record de 46,9°C établi en 2012. Ces phénomènes reflètent une tendance mondiale alarmante : le nombre de jours extrêmement chauds a presque doublé en trois décennies.

L’Irak n’échappe pas à cette fournaise, enregistrant 49 degrés jeudi dans certaines régions du sud, soit la température la plus élevée de l’année. Cette chaleur précoce a déjà fait deux victimes : dimanche, deux cadets militaires sont morts de déshydratation dans une académie de Dhi Qar, entraînant le limogeage de quatre encadrants. « Un collègue s’est évanoui hier pendant qu’on travaillait sur un système de climatisation« , témoigne un jeune travailleur dans la ville de Missane.

Un défi climatique majeur pour la région

Les scientifiques confirment que ces canicules répétées constituent un marqueur sans équivoque du réchauffement planétaire, appelées à se multiplier, s’allonger et s’intensifier. L’Irak, avec ses 46 millions d’habitants, traverse une crise climatique majeure : précipitations en baisse, pénuries d’eau persistantes et températures croissantes. Depuis mi-avril, plus de cinq tempêtes de poussière ont également balayé le pays.