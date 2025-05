Fortunes : Dangote annonce un important investissement

Depuis ses débuts dans la fabrication de ciment, le conglomérat Dangote s’est progressivement imposé comme un acteur incontournable de l’économie nigériane. Aliko Dangote, à la tête de ce groupe, a fait le pari de l’intégration locale dans des secteurs stratégiques : raffinage de pétrole, production de sucre, d’engrais, de sel, et plus récemment, investissements dans les infrastructures portuaires et l’agriculture. Cette stratégie, fondée sur le développement de chaînes de valeur complètes, vise à réduire la dépendance du pays aux importations, tout en générant des emplois et en stimulant la productivité nationale.

C’est dans cette logique que le groupe renforce aujourd’hui sa présence dans le secteur agroalimentaire, avec l’annonce d’un projet de grande envergure dans l’État du Niger, situé au centre-nord du Nigeria. À l’occasion d’un salon commercial organisé par le groupe, Fatima Abdurrahman, conseillère spéciale du président du groupe Dangote, a dévoilé la construction prochaine d’une usine de transformation de riz à haute capacité, présentée comme l’un des projets agricoles les plus ambitieux de l’entreprise.

Publicité

Une infrastructure pensée pour l’autonomie et l’efficacité

Installée sur un terrain de 30 hectares, la future usine sera équipée de 32 silos d’une capacité individuelle de 2 500 tonnes, destinés au stockage du riz paddy. Une centrale électrique captive de 5,8 mégawatts viendra alimenter l’installation, assurant un fonctionnement continu, indépendamment des aléas du réseau national. Avec une capacité de production estimée à 32 tonnes par heure, le site s’impose déjà comme un pôle majeur de transformation agro-industrielle.

Le groupe met en avant l’intégration des technologies les plus récentes, optimisant le rendement tout en limitant les pertes et en garantissant une qualité constante. Cette approche vise à combler les lacunes actuelles de la chaîne de valeur rizicole, notamment en matière de transformation et de conservation, dans un contexte où la demande nationale reste forte.

Un levier économique aux effets structurants

Publicité

Ce nouveau projet illustre la manière dont le groupe Dangote utilise sa puissance financière et logistique pour consolider des filières essentielles à l’économie nationale. En intervenant à toutes les étapes, de l’approvisionnement à la transformation, le groupe entend structurer des chaînes d’approvisionnement plus résilientes et plus compétitives.

Présent dans des secteurs qui vont de l’alimentation à l’énergie, le groupe Dangote joue un rôle central dans la dynamique industrielle du Nigeria. Son poids économique dépasse largement celui d’un simple acteur privé : il contribue directement à la croissance, à la création d’emplois et à la réduction des importations de produits de base. Dans un pays où l’autosuffisance reste un défi majeur, chaque nouvelle initiative de ce conglomérat résonne comme un signal fort en faveur d’un développement plus ancré localement.