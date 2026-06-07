Jeunesse et engagement politique en Afrique: Patriotisme ou quête de sécurité sociale ?

Qu’est-ce qui fait courir la jeunesse africaine vers les partis politiques ? À chaque saison électorale, au Bénin comme ailleurs sur le continent, le spectacle est immuable : des marées de jeunes arborant des t-shirts à l’effigie de leaders d’opinion, scandant des slogans, et investissant les réseaux sociaux pour défendre des écuries politiques. Face à cette ferveur, une question cruciale taraude les observateurs : cet engagement massif est-il le fruit d’une conviction idéologique profonde et d’un patriotisme ardent, ou s’agit-il simplement de la recherche d’une bouée de sauvetage économique dans un océan de précarité ?

Pour comprendre ce phénomène, il faut plonger dans la réalité socio-économique d’une Afrique subsaharienne où l’âge médian frôle les 20 ans, mais où les opportunités d’emploi décent restent une denrée rare.

Au Bénin, malgré les réformes politiques successives visant à assainir le système partisan, le constat reste partagé par de nombreux sociologues : pour une frange importante de la jeunesse, la politique est perçue comme le chemin le plus court vers l’ascension sociale. Dans un contexte où le chômage et le sous-emploi touchent de nombreux diplômés, l’appartenance à un parti politique au pouvoir ou influent est parfois perçue comme un atout susceptible de peser davantage qu’un curriculum vitae dans certains processus de recrutement. « En Afrique, la politique n’est pas qu’une affaire d’idéologie, c’est une industrie de redistribution », confiait récemment un jeune militant à Cotonou.

Ce « militantisme alimentaire » ou cette quête de « sécurité sociale » se manifeste par une allégeance aveugle aux leaders politiques, souvent appelés « parrains ». En échange de leur mobilisation sur le terrain, ces jeunes espèrent décrocher un poste dans l’administration publique, un contrat, ou de simples subsides pour assurer leur quotidien. Ce phénomène pervertit le sens noble de la politique. L’engagement n’est plus dicté par le bien commun, mais par une stratégie de survie individuelle. La politique devient alors un ascenseur social factice, alimenté par le clientélisme et le favoritisme.

Le sursaut patriotique : une jeunesse qui veut changer les règles

Cependant, réduire l’engagement de toute une génération à un simple opportunisme financier serait une erreur d’analyse majeure. Une autre jeunesse africaine émerge, connectée, instruite et résolument patriote. Pour ces jeunes, l’entrée en politique est une réaction de dégoût face à la mauvaise gouvernance, à la corruption systémique et au déclassement de leur pays.

Au Bénin, la jeunesse s’investit de plus en plus au sein de la Société civile, des mouvements citoyens et des plateformes numériques pour exiger la reddition de comptes. Qu’il s’agisse de la défense des acquis démocratiques, de l’accès à l’eau potable dans les zones rurales ou de la modernisation de l’éducation, ces actions sont portées par de véritables convictions.

Cette catégorie de jeunes ne cherche pas à intégrer le système pour en jouir, mais pour le transformer de l’intérieur. Ils portent en eux un patriotisme de combat, conscients que si leur génération ne prend pas d’assaut les instances de prise de décision, l’avenir du continent continuera de s’écrire sans elle.

La responsabilité des aînés

La vérité se situe souvent à la croisée de ces deux réalités. Le système politique africain a été historiquement structuré de manière à instrumentaliser la jeunesse. Pendant des décennies, les élites politiques vieillissantes ont utilisé les jeunes comme de la « chair à canon » électorale, les reléguant aux rôles de colleurs d’affiches ou de mobilisateurs de foules, tout en les excluant des cercles de décision stratégique.

Dès lors, reprocher à un jeune chômeur de chercher une sécurité financière à travers son engagement politique revient à blâmer la victime plutôt que le système. L’enjeu des années à venir pour le Bénin et l’Afrique repose sur la capacité à moraliser la vie politique. Le renforcement du système partisan béninois, initié ces dernières années, tente d’apporter une réponse en structurant les partis autour d’idées plutôt que d’individus. Mais le défi reste immense : il faut transformer ce capital d’énergie brute qu’est la jeunesse en un levier de développement.

Pour que le patriotisme l’emporte définitivement sur l’opportunisme, il est urgent de redonner de la valeur au mérite et d’offrir des alternatives économiques viables en dehors des partis. L’engagement de la jeunesse africaine ne doit plus être un cri de faim, mais un vote de conviction. Le continent n’a plus besoin de courtisans politiques, mais de bâtisseurs.