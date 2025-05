France : ce célèbre acteur condamné à 18 mois de prison avec sursis

Photo DR

Ce mardi 13 mai, la justice a rendu son verdict dans une affaire qui a tenu en haleine l’opinion publique française pendant des mois. Gérard Depardieu, figure emblématique du cinéma hexagonal, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il était poursuivi pour des faits d’agression survenus en 2021, sur le plateau du film Les « Volets verts ».

Les faits remontent au tournage du film réalisé par Jean Becker. Deux femmes, une décoratrice et une assistante réalisatrice, ont dénoncé un comportement déplacé de l’acteur, évoquant des gestes et propos à caractère sexuel. L’affaire a été portée devant la justice, suscitant un vif débat sur les plateaux télévisés et dans les colonnes de la presse spécialisée.

L’annonce du jugement met fin à un procès très médiatisé. Malgré le verdict, Gérard Depardieu ne compte pas rester silencieux. Selon des sources proches du dossier, l’acteur envisage de contester vigoureusement les accusations retenues contre lui. L’annonce d’un recours judiciaire relance donc une affaire qui semblait s’achever, et laisse présager de nouvelles étapes juridiques à venir. L’acteur, qui avait déjà fait l’objet d’autres polémiques ces dernières années, continue d’être un personnage clivant, entre partisans fidèles et critiques intransigeants.

Sa défense reste ferme : il nie toute intention de nuire et évoque des comportements mal interprétés dans un cadre professionnel souvent marqué par l’improvisation et la spontanéité. Depuis l’émergence du mouvement #MeToo, plusieurs affaires similaires ont beaucoup fait parler. La peine avec sursis signifie que Gérard Depardieu n’ira pas en prison, sauf en cas de récidive. Mais il y aura vraisemblablement un impact sur sa carrière et son image publique. Le feuilleton judiciaire n’est probablement pas terminé.