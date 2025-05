Gaza : Netanyahou dévoile clairement son ambition

(Reuters: Gali Tibbon, file photo)

La bande de Gaza est plongée dans une situation de tensions extrêmes, où les hostilités entre Israël et le Hamas ont franchi un nouveau seuil. Depuis le déclenchement de la guerre en octobre 2023, la situation humanitaire s’est rapidement détériorée, tandis que les frappes israéliennes se sont intensifiées sur l’ensemble du territoire palestinien. La pression internationale monte également, notamment sur Israël, concernant la levée du blocus humanitaire, amplifiant un contexte de grande complexité diplomatique et militaire. C’est dans ce climat de guerre et d’isolement qu’Israël, sous la direction de Benyamin Netanyahou, a exprimé ses ambitions de contrôler toute la bande de Gaza, une annonce qui pourrait changer les dynamiques du conflit.

Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a fait cette déclaration lundi, alors que l’armée israélienne poursuit ses attaques sur Gaza avec une intensification des combats. Selon ses propos, « nous prendrons le contrôle de tout le territoire de la bande« , une affirmation qui confirme la volonté de Tel-Aviv d’assumer une domination totale sur la région. Cette décision fait suite à un plan de grande envergure divulgué début mai, visant à renforcer la position militaire d’Israël dans cette zone stratégique.

Simultanément, la situation sur le terrain reste dramatique. Les frappes israéliennes continuent de frapper durement Gaza, avec des bombardements violents à Khan Younès, dans le sud du territoire, faisant plusieurs victimes parmi les civils. L’hôpital Nasser, un point névralgique pour la population locale, a été partiellement détruit durant ces raids. Par ailleurs, dans le nord de Gaza, des frappes de drones israéliens ont fait de nouvelles victimes, notamment parmi des civils réfugiés. Cette intensification des violences survient alors que la communauté internationale appelle de manière pressante à une pause humanitaire, une demande à laquelle Israël a répondu partiellement en autorisant une reprise limitée de l’aide humanitaire, mais sous conditions strictes.

En parallèle de ces actions militaires, Israël a engagé des discussions indirectes avec le Hamas pour explorer les possibilités d’un cessez-le-feu. Ces négociations surviennent dans un contexte où les pressions diplomatiques se font de plus en plus fortes, en particulier de la part des États-Unis, pour que Tel-Aviv autorise davantage d’aide humanitaire à entrer dans Gaza, qui fait face à des pénuries alimentaires dramatiques.

Ainsi, la déclaration de Nétanyahou s’inscrit dans un contexte militaire et diplomatique tendu, où l’équilibre entre objectifs militaires israéliens et pressions internationales pourrait bien redéfinir l’avenir du territoire palestinien et influencer les relations internationales de la région.