Invité au Dialogue National par le Président Diomaye : Khalifa Sall réagit

Khalifa Sall (Photo AFP)

Le Dialogue National initié par les nouvelles autorités cherche à rassembler autour de la table l’ensemble des acteurs politiques sénégalais, dans un contexte où les équilibres partisans restent instables. Parmi les absences notables, celle de l’Alliance pour la République (APR), parti fondé par Macky Sall, jette une ombre sur l’ambition de consensus affichée par les organisateurs. L’APR, pourtant central dans le paysage des dix dernières années, a choisi de décliner l’invitation, laissant planer des interrogations sur sa position actuelle et son rôle dans les recompositions en cours.

Dans ce climat, la réaction de Khalifa Ababacar Sall était attendue avec attention. Le leader du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République n’a pas opposé de refus direct, mais a préféré nuancer son positionnement. En homme politique expérimenté, il a souligné que la sincérité d’un dialogue ne se décrète pas, elle se construit. Pour lui, la méthode, la manière dont les discussions sont préparées et engagées, est aussi essentielle que les thèmes abordés. Il a donc lancé un appel clair à ce que les entités politiques soient consultées individuellement, dans le respect de leur autonomie et de leur représentativité.

Précision stratégique et exigence de clarté

Plutôt que de rejeter frontalement l’invitation, Khalifa Sall semble opter pour une posture d’attente vigilante. Sa réaction s’apparente à celle d’un joueur d’échecs qui refuse de bouger sans connaître l’intention réelle de son adversaire. Il ne s’agit pas de fuir le dialogue, mais de poser des balises pour éviter de prêter sa voix à une opération de façade. Cette exigence de transparence révèle une méfiance, forgée par des années de pratiques politiques souvent marquées par des calculs tactiques.

Dans les cercles proches de son mouvement, on perçoit cette posture comme une volonté de défendre l’intégrité du processus démocratique. La participation n’est pas un simple acte symbolique, elle engage. Khalifa Sall entend donc s’assurer que les conditions d’un dialogue constructif sont réunies avant d’acter toute implication. Loin de l’image du politicien distant ou en retrait, il incarne ici une exigence de méthode, estimant qu’un débat national ne peut se réduire à une invitation générique lancée à tous sans distinction.

Entre ouverture mesurée et prudence politique

La réponse de Khalifa Sall tranche avec les silences ou refus catégoriques d’autres figures de la scène politique. Elle reflète une volonté d’exister pleinement dans cette nouvelle phase de la vie institutionnelle, sans brader les principes qui ont fondé son engagement. Il ne s’agit pas seulement de négocier une place à la table, mais de contribuer à définir les règles du dialogue lui-même.

Cette position pourrait lui offrir une marge d’action précieuse, dans un paysage où les anciens repères sont en train de se déplacer. En refusant l’opposition stérile comme la participation aveugle, Khalifa Sall tente de construire une ligne politique crédible, fondée sur la rigueur et la clarté. À l’heure où le pays semble chercher un nouveau souffle démocratique, cette posture pourrait peser lourd dans les mois à venir.