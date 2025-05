Lutte contre les sachets plastiques non biodégradables : Un défi persistant

Photo : DR

En décembre 2017, le Bénin adoptait la loi N°2017-39 interdisant la production, l’importation, la commercialisation, la détention et l’utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Cette initiative, saluée à l’époque comme une avancée majeure pour la protection de l’environnement, visait à réduire la pollution plastique et ses effets néfastes sur la santé et l’écosystème. Cependant, quelques années après son adoption, la mise en œuvre de cette loi semble rencontrer des défis. Aujourd’hui plus que jamais, les sachets plastiques non biodégradables circulent au Bénin. Ils encombrent la circulation, même dans les grandes villes et se retrouvent collés régulièrement aux motos ou aux pare-brises des voitures en circulation. Pourtant, la loi de 2017 prévoyait des sanctions sévères pour les contrevenants, allant de cinq à cinquante millions de francs CFA d’amende, assorties de peines d’emprisonnement de trois à six mois, voire le double en cas de récidive. Malgré ces dispositions, l’utilisation des sachets plastiques non biodégradables reste courante dans les marchés, les rues et les foyers béninois. Des études menées par WACA Countries sur le plastique, révèlent que le Bénin produit environ 139 000 kg de déchets plastiques par jour, une quantité alarmante pour un pays ayant interdit ces produits.

Des raisons multiples …

Plusieurs facteurs expliquent la persistance de l'utilisation des sachets plastiques au Bénin. Au nombre d'eux, le manque de sensibilisation efficace. Bien que des campagnes aient été menées, elles n'ont pas suffi à changer les habitudes profondément ancrées des populations. Beaucoup ignorent encore l'existence de la loi ou ne comprennent pas ses implications. Mais au-delà de la sensibilisation on peut évoquer aussi l'absence de répression. Par ailleurs, les sachets biodégradables ou les sacs réutilisables sont souvent plus chers et moins disponibles, ce qui pousse les consommateurs à continuer d'utiliser les sachets plastiques traditionnels.​ Enfin, malgré l'interdiction, des sachets plastiques non biodégradables continuent d'être importés et vendus sur le marché, notamment au marché international de Dantokpa à Cotonou.​

