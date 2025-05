Métaux critiques en Afrique : ce pays veut franchir un cap

Minerais de coltan (Photo by Lucas Oleniuk/Toronto Star via Getty Images)

La Côte d’Ivoire ne cache plus ses ambitions dans le secteur des métaux critiques. Le pays cherche à devenir un acteur important dans l’approvisionnement mondial de coltan, un minerai stratégique utilisé notamment dans la fabrication de composants électroniques.

Cette volonté s’accompagne d’un intérêt croissant des investisseurs. Plusieurs initiatives ont récemment vu le jour, dont celle de la compagnie britannique Switch Metals, qui a lancé un programme d’exploration sur le permis Badinikro, rattaché à son projet de tantale à Issia, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Selon l’Agence Ecofin, ce programme devrait comprendre une série de forages, avec pour objectif une première estimation des ressources d’ici fin 2025. Le montant de l’investissement n’a pas été communiqué à ce stade.

Le dynamisme autour du coltan ne se limite pas à Switch Metals. D’autres acteurs s’intéressent de près à ce minerai stratégique. En 2023, Guggenex Sarl a ainsi obtenu plusieurs permis de recherche délivrés par les autorités ivoiriennes. Ces permis concernent notamment les zones de Béoumi, Daloa et Issia, toutes situées dans des régions susceptibles de receler d’importantes réserves.

Pour la Côte d’Ivoire, cette nouvelle orientation s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification de ses ressources minières. Le pays, déjà présent sur les marchés de l’or et du manganèse, veut maintenant jouer un rôle plus visible dans la filière des métaux critiques. Le coltan, en raison de son importance dans les industries technologiques, représente une opportunité de développement économique et d’attraction de capitaux étrangers.

À moyen terme, le défi consistera à structurer une chaîne de valeur locale autour de ce minerai, afin de créer des emplois et de générer des revenus durables. Le respect des normes environnementales et sociales sera également un point clé pour garantir la viabilité des projets.