Nucléaires: Kim Jong-Un supervise des exercices, on vous dévoile tout

Photo : Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

La Corée du Nord, sous la direction de Kim Jong Un, poursuit ses essais militaires qui, ces derniers mois, ont suscité une vigilance internationale croissante. Ces essais font partie de la stratégie de Pyongyang pour renforcer sa capacité de défense et de contre-attaque, notamment en matière d’armement nucléaire. Le pays a mené ces exercices en réponse aux tensions croissantes avec des voisins comme la Corée du Sud et les États-Unis, marqués par des démonstrations de puissance militaire.

Le 9 mai, les médias d’État nord-coréens ont rapporté que Kim Jong Un avait supervisé des exercices militaires simulant des contre-attaques nucléaires contre Séoul et Washington. Ces manœuvres ont impliqué un système de roquettes et un missile balistique tactique, dans le but de tester et affirmer la réactivité de la Corée du Nord face à une éventuelle crise nucléaire. Selon l’agence KCNA, les exercices ont permis de valider la fiabilité du système de commandement nord-coréen, capable de déployer rapidement une posture de contre-attaque nucléaire.

Publicité

Ce test survient après des essais de missiles à courte portée, effectués le jour précédent, et pourrait avoir des liens avec les exportations d’armement nord-coréen à la Russie, un sujet sensible qui intensifie les préoccupations internationales. Bien que les sanctions des Nations Unies interdisent à Pyongyang de posséder des missiles balistiques, ces derniers ont été déployés pour démontrer les capacités de la Corée du Nord dans le domaine de la défense nucléaire.

En parallèle, Kim Jong Un a supervisé la fabrication d’obus dans les usines de munitions du pays, avec des rapports suggérant que la production de ces armes a considérablement augmenté. Ce développement intervient également après l’inauguration d’un destroyer lance-missiles, le Choe Hyon, d’un tonnage de 5 000 tonnes, une démonstration supplémentaire de l’intention de Pyongyang de renforcer sa flotte et ses capacités militaires en mer. Ces événements soulignent l’engagement de la Corée du Nord à maintenir une posture militaire robuste face aux défis géopolitiques et aux sanctions internationales.