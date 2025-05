Pétrole en Afrique : un groupe américain va investir dans la construction d’une raffinerie

Photo : Reuters

La Côte d’Ivoire continue de tracer son chemin dans l’univers du pétrole. Le pays, qui dispose déjà d’une base solide dans le secteur, veut passer à une nouvelle étape. Pour y parvenir, les autorités misent sur des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux de premier plan.

C’est dans cette dynamique qu’un mémorandum d’entente a été signé entre le gouvernement ivoirien et l’entreprise américaine Yaatra Ventures. Ce partenariat, officialisé avec la Société ivoirienne de raffinerie (SIR), prévoit la construction d’une deuxième raffinerie de pétrole sur le sol ivoirien. Selon les informations relayées par l’Agence Ecofin, l’investissement global est estimé à plus de 5,1 milliards de dollars.

Publicité

La Côte d’Ivoire dispose déjà d’une raffinerie opérationnelle d’une capacité de 100 000 barils par jour. Cette installation est d’ailleurs souvent citée parmi les plus performantes de la région subsaharienne. Mais avec une demande énergétique en hausse, tant sur le plan national que régional, le pays voit plus grand. Le projet avec Yaatra Ventures permettra non seulement d’augmenter les capacités de traitement, mais aussi de mieux répondre aux besoins de transformation sur place.

Cela pourrait réduire la dépendance aux produits raffinés importés et ouvrir de nouvelles perspectives pour les exportations régionales. L’arrivée d’un acteur comme Yaatra Ventures n’est pas anodine. L’entreprise américaine est spécialisée dans les projets d’infrastructure énergétique en Afrique et en Asie. Sa présence en Côte d’Ivoire montre l’intérêt grandissant des investisseurs étrangers pour le potentiel énergétique du pays. Ce partenariat s’inscrit dans une vision où les autorités ivoiriennes souhaitent faire du secteur pétrolier un pilier du développement économique.

En plus de générer des revenus, ces projets sont aussi porteurs d’emplois et de transferts de compétences. Si la Côte d’Ivoire réussit à attirer de tels investisseurs, c’est aussi parce qu’elle offre un climat d’affaires relativement stable, avec une législation pétrolière incitative et des infrastructures en développement. La position géographique du pays, avec un accès direct à l’océan Atlantique, renforce également son attractivité logistique.