PIB : top 5 des pays avec une forte croissance économique en 2025

Après le choc brutal de la pandémie de Covid-19, l’économie mondiale s’est lancée dans une phase de convalescence lente mais déterminée. De 2020 à 2022, les économies nationales ont dû composer avec les cicatrices laissées par les confinements, la désorganisation des chaînes d’approvisionnement et une inflation ravivée par les politiques monétaires expansives. Dans ce contexte de reprise, certains pays ont retrouvé un rythme de croissance soutenu, tiré par des réformes structurelles, des investissements stratégiques ou encore une démographie dynamique. D’autres, au contraire, peinent à rattraper leur retard ou voient leur trajectoire entravée par des conflits géopolitiques. En 2025, les disparités se creusent davantage, dessinant une nouvelle cartographie des puissances économiques les plus dynamiques. Voici les cinq pays qui se démarquent par leur croissance du PIB cette année.

L’Inde en tête, propulsée par sa jeunesse et son marché intérieur

Avec une progression impressionnante de +6,1 % en 2025, l’Inde décroche la première place du classement mondial des économies en forte croissance. Ce rythme, digne des années fastes des « Tigres asiatiques« , repose sur plusieurs leviers puissants. D’abord, une population jeune et nombreuse – la plus importante au monde – alimente une consommation intérieure robuste, ce qui permet à l’économie de résister aux soubresauts extérieurs. Ensuite, l’essor des services numériques, du commerce en ligne et de la fabrication locale viennent renforcer le dynamisme économique. L’Inde devient peu à peu l’usine alternative de l’Asie, captant une part croissante des investissements étrangers redirigés depuis la Chine.

Mais cette performance n’est pas qu’un feu de paille : les projections pour 2026 annoncent déjà une croissance encore plus forte, à +6,2 %. Cette constance laisse présager une décennie marquée par une montée en puissance économique du sous-continent, avec des retombées importantes dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie et des technologies.

La Chine poursuit son ascension, malgré un ralentissement relatif

Deuxième du classement avec +4 % de croissance en 2025, la Chine reste solidement installée sur le trône de la première économie mondiale en valeur absolue, avec un PIB estimé à 24 000 milliards d’euros. Toutefois, la croissance y est plus modérée qu’à l’époque du boom des années 2000. La transition vers un modèle plus axé sur la consommation domestique, la gestion de la dette publique et les tensions commerciales avec l’Occident ralentissent quelque peu l’élan. Pourtant, dans un monde où de nombreux pays luttent pour maintenir leur trajectoire économique, une croissance de 4 % reste considérable.

La Chine profite toujours d’une industrialisation avancée et d’un contrôle étatique fort sur ses leviers économiques. Si son PIB par habitant reste relativement bas (12 000 euros annuels), son poids dans les échanges mondiaux et dans la production de technologies critiques continue de croître, ce qui en fait un acteur central dans les équilibres géoéconomiques de demain.

Les États-Unis maintiennent un cap solide

Troisième du classement avec +1,8 %, les États-Unis confirment leur capacité à encaisser les crises sans jamais sombrer dans la stagnation. Leur économie, la plus résiliente du G7, reste en phase ascendante, soutenue par l’innovation technologique, un secteur privé réactif et une consommation toujours soutenue. Depuis un demi-siècle, seuls deux événements ont réussi à interrompre cette courbe positive : la crise financière de 2008 et la pandémie. En 2025, malgré un contexte mondial incertain, l’économie américaine s’adapte et progresse.

La tendance devrait se poursuivre, les économistes anticipant une croissance continue jusqu’en 2029. Les investissements massifs dans la transition énergétique et les semi-conducteurs, ainsi que la relocalisation partielle de certaines industries stratégiques, renforcent la robustesse de la première économie occidentale.

Une croissance modeste mais significative pour la Russie

À +1,5 %, la croissance du PIB russe en 2025 est modeste, mais elle traduit une certaine stabilisation après plusieurs années d’instabilité. Marquée par les conséquences économiques de l’invasion de l’Ukraine et par les sanctions occidentales, la Russie cherche à diversifier ses partenaires commerciaux et à renforcer sa souveraineté économique. Cette stratégie porte ses fruits de manière graduelle, notamment grâce à des liens renforcés avec l’Asie et une relance de certains secteurs industriels nationaux.

Toutefois, les séquelles de la guerre restent visibles. Depuis 2014, l’économie russe évolue en dents de scie, souvent rythmée par les fluctuations des prix de l’énergie et les tensions géopolitiques. La progression actuelle, bien que faible, signale une volonté de maintenir un certain équilibre économique malgré les pressions extérieures.

Le Royaume-Uni surprend par sa résilience post-Brexit

Enfin, le Royaume-Uni ferme ce top 5 avec une croissance de +1,1 %, un score supérieur aux prévisions initiales. Après des années d’incertitudes liées au Brexit et une période post-pandémique difficile, l’économie britannique rebondit. Le premier trimestre de 2024 a donné un élan favorable, que le pays a su prolonger en 2025 grâce à des politiques fiscales et monétaires habiles. Le retour à une croissance modérée montre que le Royaume-Uni retrouve une certaine stabilité, même si le coût de la vie et les tensions sociales restent des défis à surmonter.

Les services financiers, la tech et la santé constituent les piliers du rebond. Londres reste un centre financier d’envergure mondiale, et le pays tente de se repositionner comme une place attractive pour les investisseurs hors Union européenne.

Vers une redéfinition des moteurs économiques mondiaux

Ce classement des pays à forte croissance en 2025 montre que la dynamique économique mondiale repose de plus en plus sur les grandes puissances démographiques et technologiques. Tandis que les économies matures peinent à retrouver des taux de croissance soutenus, les géants émergents imposent un nouveau rythme. L’Inde, en particulier, s’impose comme une force montante incontournable. De leur côté, les États-Unis et la Chine restent des piliers essentiels de l’économie mondiale, chacun suivant sa trajectoire propre. Quant à la Russie et au Royaume-Uni, leur présence dans ce top 5 démontre que même en période de bouleversements, une stratégie de redressement ciblée peut porter ses fruits.

Dans un monde en mutation rapide, marqué par la montée des tensions géopolitiques, les transitions énergétiques et les défis climatiques, la croissance économique devient un indicateur stratégique autant qu’un enjeu national. Ces cinq pays, chacun à leur manière, montrent qu’il est possible de transformer les crises en opportunités de redéploiement.

Voici la liste des 5 pays avec la valeur de leur croissance du PIB en 2025 :