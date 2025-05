Taxes de Trump: Mike Pence alerte sur les risques

Photo AP

Longtemps perçu comme l’un des alliés les plus fidèles de Donald Trump, Mike Pence s’exprime désormais avec plus de distance à l’égard des décisions de l’ex-président américain. Celui qui fut vice-président de 2017 à 2021, et candidat malheureux aux primaires républicaines de 2024, prend régulièrement la parole pour commenter l’actualité politique. Attaché à son image de conservateur rigoureux et proche des milieux religieux évangéliques, il a contribué à solidifier la base électorale de Trump lors de la campagne de 2016. Aujourd’hui, bien qu’il continue d’assumer une partie du bilan de leur administration commune, il n’hésite plus à critiquer certaines orientations majeures prises depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Lors d’un entretien diffusé lundi sur CNN, Mike Pence a exprimé ses inquiétudes au sujet des droits de douane instaurés par l’administration Trump, estimant que ces mesures pourraient entraîner des perturbations économiques notables. Selon lui, cette politique protectionniste comporte un risque réel de pénuries, avec des répercussions directes sur le pouvoir d’achat des Américains. Il a notamment mis en garde contre une spirale inflationniste qui, à terme, pourrait affecter les consommateurs et freiner la croissance.

Publicité

Donald Trump, revenu au pouvoir en janvier, a rapidement imposé de nouvelles taxes douanières ciblant la majorité des partenaires commerciaux des États-Unis. Ces décisions, justifiées par la volonté de corriger ce que la présidence considère comme des pratiques commerciales injustes, suscitent un large débat au sein même des rangs républicains. Mike Pence, tout en se disant toujours « fier du bilan Trump-Pence », a insisté sur la nécessité de protéger l’économie américaine des effets collatéraux de telles mesures.

L’ancien vice-président s’est également exprimé sur les relations internationales, notamment la tentative de rapprochement entre Washington et Moscou dans le dossier ukrainien. Estimant que la stratégie actuelle manque d’efficacité, il a rappelé son scepticisme quant aux intentions de Vladimir Poutine, soulignant que les ambitions du dirigeant russe restent centrées sur le contrôle de l’Ukraine.

En dépit des divergences apparues depuis la fin de leur mandat commun, Mike Pence continue d’afficher un équilibre entre la défense de son héritage politique et une vigilance accrue vis-à-vis des nouvelles orientations adoptées par Donald Trump. Une posture qui traduit les fractures internes d’un parti républicain en quête de repères à l’approche de nouvelles échéances électorales.