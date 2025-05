Donald Trump: sérieux avertissement de Medvedev

© YURI KADOBNOV - AFP / Dmitri Medvedev

La guerre en Ukraine, qui dure depuis plus de trois ans, continue de dominer les discussions internationales, exacerbant les tensions entre les puissances mondiales et affectant les relations diplomatiques, en particulier entre la Russie et les États-Unis. Au cœur de ce tourbillon, les déclarations des dirigeants mondiaux, en particulier celles des figures politiques clés, alimentent le débat et influencent l’évolution du conflit.

Récemment, Dmitri Medvedev, ex-président de la Russie et actuel vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, a réagi aux propos de Donald Trump, l’ancien président américain, qui avait qualifié Vladimir Poutine de « complètement fou » et averti qu’il « jouait avec le feu« . Trump, sur son réseau social Truth Social, a poursuivi en affirmant que, sans lui, des événements graves se seraient déjà produits en Russie. Ce à quoi Medvedev a répondu avec une mise en garde sévère : « Je ne connais qu’une seule chose grave, la troisième guerre mondiale« . Cette réplique s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes, particulièrement après un week-end de frappes aériennes russes sur l’Ukraine, que Moscou a justifiées comme une réponse à des attaques ukrainiennes.

Publicité

Les déclarations de Trump ont accentué la pression sur le Kremlin. L’ex-président américain a continué à critiquer Poutine, soulignant que la Russie aurait connu des « très mauvaises choses » sans son implication dans les affaires internationales. Il a également menacé de nouvelles sanctions contre la Russie, soulignant l’intensité du face-à-face entre les deux nations. Medvedev, fidèle à la ligne dure du Kremlin, n’a pas manqué de réagir, plaçant la guerre mondiale au centre de ses préoccupations et rappelant le danger d’une escalade.

Ce climat de tensions renouvelées met en lumière non seulement la profondeur du conflit en Ukraine, mais aussi les rivalités personnelles et politiques qui exacerbent la situation. Les déclarations croisées entre Medvedev et Trump soulignent l’ampleur de la crise géopolitique, où les enjeux ne se limitent plus à la seule Ukraine mais s’étendent à l’équilibre global de pouvoir. Dans ce contexte, les prises de position des leaders internationaux, comme celles de Medvedev et Trump, continuent d’alimenter les inquiétudes sur une possible expansion du conflit et une implication accrue des grandes puissances.