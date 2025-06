6 conseils pratiques pour regarder vos séries préférées à l’étranger

Photo Unsplash

Vous en rêvez depuis des mois, et l’heure est bientôt arrivée : vous partez en voyage à l’étranger. Vos valises sont bouclées, votre hôtel est réservé, vos papiers sont prêts… Mais avez-vous pensé au fait que vous ne pourrez peut-être pas avoir accès au dernier épisode de votre série préférée ? Pour limiter toute frustration et éviter les spoilers, il existe heureusement différentes techniques qui vous aideront à poursuivre vos visionnages même au bout du monde. Découvrez nos conseils.

Comment fonctionnent les restrictions géographiques ?

Avant de vous présenter les solutions, revenons sur la restriction géographique. De quoi s’agit-il ? Cette restriction d’accès à certains contenus (souvent des films et des séries) est liée au respect de droits de diffusion, qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Chaque pays a son propre catalogue de programmes, et ne propose pas forcément l’accès aux séries que vous aimez suivre. Par exemple, un film disponible au Canada ne l’est peut-être pas encore en France, et inversement.

Même si vous payez un abonnement à une plateforme de streaming dans votre pays d’origine, le contenu auquel vous accédez dépend de votre localisation au moment de la connexion. Voici certaines techniques qui vous aideront à contourner la géolocalisation :

1. Téléchargez vos épisodes à l’avance

Avant de partir, vous devrez aussi penser à vous organiser sur ce point, en téléchargeant les films et les séries que vous souhaitez visionner pendant votre séjour. La majorité des plateformes de streaming propose aujourd’hui la possibilité de télécharger les contenus qui vous intéressent, souvent depuis l’application mobile du site.

Cependant, les contenus téléchargés ne restent pas accessibles éternellement. En général, votre accès expire au bout de 48 ou 72 heures. Vérifiez ces conditions avant votre départ.

2. Utilisez un VPN pour conserver l’accès à ces plateformes

L’astuce la plus efficace pour contourner les blocages géographiques reste l’utilisation d’un VPN. Le VPN masque votre adresse IP, ce qui fait que votre véritable localisation est masquée. En sélectionnant votre serveur, vous pouvez accéder à tous les contenus disponibles dans le pays de votre choix, même si vous ne vous y trouvez pas réellement.

Par exemple, si vous êtes en Europe et que vous utilisez un VPN canadien, vous pourrez faire croire aux plateformes que vous êtes connecté depuis le Canada. Vous pourrez ainsi retrouver vos plateformes de streaming canadiennes préférées, pour poursuivre le visionnage de vos séries même en vacances.

3. Découvrez des alternatives de streaming locales

Même si vous ne pouvez pas regarder vos séries préférées ou visionner le film que vous aviez envie de voir, vous pouvez également faire de belles découvertes pendant vos séjours à l’étranger, en découvrant les divertissements proposés. Vous pourriez découvrir des programmes exclusifs sous-titrés ou disponibles dans plusieurs langues !

Bien souvent, les plateformes de streaming proposent une offre d’essai, dont vous pourrez bénéficier pendant vos vacances. De quoi faire de belles découvertes et découvrir des contenus inédits auxquels vous n’auriez pas accès depuis chez vous. Plein de programmes vous attendent !

4. Changez les paramètres de langue

Si vous vous trouvez dans un autre pays et que vous souhaitez découvrir les offres de streaming locales ou regarder la suite des séries que vous suivez (si elles sont également disponibles dans ce pays), pensez à modifier les paramètres de langue ! Bien souvent, les sites vous permettent de changer les langues et d’afficher les menus dans la langue avec laquelle vous êtes le plus à l’aise, comme le français ou l’anglais, par exemple.

Vous pourrez aussi choisir la langue de l’audio, ou activer les sous-titres de certains films et séries. De quoi vous permettre de poursuivre votre visionnage comme à la maison !

5. Mémorisez vos identifiants avant votre départ

Cela peut sembler évident, mais pendant vos voyages, vous pourriez être amené à vous connecter à vos comptes depuis un nouvel appareil, ce qui implique de connaître vos identifiants de connexion. De plus, même en vous connectant avec un appareil que vous avez l’habitude d’utiliser, les plateformes peuvent détecter une connexion inhabituelle, et vous demandent de vous reconnecter.

Avant votre départ, vous devrez donc vous assurer d’avoir en tête vos identifiants de connexion, et d’avoir accès à votre solution d’authentification à deux facteurs, lorsque cette option est activée. Pour garder ces informations en sécurité, vous pourrez utiliser un gestionnaire de mots de passe.

6. Pensez aux plateformes internationales

Certaines plateformes de streaming disposent de droits mondiaux ou multi-régionaux, pour une expérience de streaming améliorée à l’étranger. C’est notamment le cas de YouTube Premium, de Netflix Originals et d’Apple TV+.