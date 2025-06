Accident au carrefour IITA : un mort et quatre blessés selon un bilan provisoire

Un accident de circulation s’est produit dans la soirée du vendredi 27 juin 2025 au carrefour IITA, dans la commune d’Abomey-Calavi. Un camion transportant un conteneur s’est renversé sur la voie, percutant plusieurs motocyclistes sur la piste cyclable. Le bilan provisoire fait état d’un décès et de quatre blessés, selon les autorités présentes.

Peu après les faits, deux membres du gouvernement se sont rendus sur place. Il s’agit du ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, et de son collègue du Cadre de vie, Didier Tonato. Leur présence visait à constater les dégâts et suivre la prise en charge des victimes. Selon les premières informations relayées par Bip Radio, le camion impliqué aurait quitté sa trajectoire pour des raisons encore inconnues. Les circonstances précises de l’accident restent à éclaircir.

Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a indiqué que les cinq blessés ont été évacués vers différents centres hospitaliers. « Trois personnes ont été transportées à l’hôpital de Minontin et deux autres au Centre de santé du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou (Cnhu) . Malheureusement, une femme a succombé à ses blessures à son arrivée. Son époux est toujours pris en charge », a-t-il précisé. L’un des blessés, dans un état jugé grave, a été transféré au Cnhu pour des soins spécialisés. M. Hounkpatin a souligné que, comme à l’accoutumée, les frais médicaux seront intégralement pris en charge par le gouvernement.

Le ministre Didier Tonato a, pour sa part, mis l’accent sur le respect du code de la route. « Contrairement à ce qu’on pensait, les infrastructures comptent pour à peine 15% des causes d’accidents. Parce que nous avons sérieusement amélioré les infrastructures. », a-t-il affirmé. Il a également évoqué la nécessité de renforcer les campagnes de sensibilisation et de contrôle, tout en insistant sur la responsabilisation des passagers dans les transports collectifs. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident. Les autorités attendent les conclusions des services de sécurité pour d’éventuelles mesures complémentaires.