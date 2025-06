Accord RDC – Rwanda: réaction de l’Union Africaine

Photo de Cytonn Photography - Unsplash

Les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont longtemps été marquées par une méfiance tenace, alimentée par des affrontements militaires et l’implication présumée de Kigali dans les activités du groupe rebelle M23, actif dans l’est de la RDC. Ce climat conflictuel, qui a déjà coûté la vie à des milliers de civils et déplacé des centaines de milliers d’autres, vient de connaître un tournant diplomatique inédit avec la signature d’un accord à Washington sous médiation américaine et qatarie. Une avancée aussitôt saluée par l’Union africaine, qui y voit un pas décisif vers la réconciliation.

Le président de la Commission de l’UA, Mahamoud Ali Youssouf, présent lors de la cérémonie, a exprimé son appui à cette initiative, qualifiant l’accord d’ »étape importante » pour mettre un terme aux violences récurrentes dans cette zone frontalière sensible. Il a souligné les efforts conjoints ayant permis ce rapprochement inédit, tout en valorisant l’implication directe des États-Unis et du Qatar dans l’organisation des pourparlers et l’encadrement du processus.

Publicité

Washington au centre du jeu diplomatique

L’accord, inspiré d’une déclaration de principes adoptée en avril dernier, a été signé vendredi à Washington par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Thérèse Kayikwamba Wagner pour la RDC et Olivier Nduhungirehe pour le Rwanda, sous le regard du secrétaire d’État américain Marco Rubio. En arrière-plan, Donald Trump, artisan de cette médiation, n’a pas manqué de souligner la portée historique de cet engagement. Pour le président américain, cette entente marque la fin d’un cycle de « violence et de destruction » et ouvre la voie à une ère d’« espoir, d’harmonie et de paix » dans la région des Grands Lacs.

Mais derrière les déclarations d’optimisme, certains analystes notent que cet accord pourrait aussi renforcer la présence stratégique de Washington en RDC. Trump a d’ailleurs laissé entendre que ce rapprochement diplomatique pourrait faciliter l’accès américain aux ressources minières du pays, sans que cela soit explicitement mentionné dans le texte signé.

Des questions toujours en suspens

Si l’accord engage les deux États à respecter l’intégrité territoriale et à cesser les hostilités, il reste silencieux sur des points cruciaux. Aucun détail n’a été fourni sur les acquis territoriaux du M23, dont les avancées militaires ont provoqué l’exaspération de Kinshasa ces derniers mois. De même, la responsabilité des États dans le soutien présumé aux groupes armés locaux ou transfrontaliers n’a pas été abordée publiquement.

Pour autant, ce geste diplomatique pourrait amorcer un processus plus large de stabilisation, à condition que les engagements soient suivis d’actes concrets sur le terrain. Les civils de l’est congolais, pris au piège depuis des années entre l’armée, les groupes rebelles et les manœuvres géopolitiques, attendent désormais des signes tangibles d’un retour à la normalité.