Afrique : 1.2 milliard d’euros mobilisés par Afreximbank pour des projets de développement

Libreville

Le Gabon s’apprête à bénéficier d’un soutien financier majeur de la part de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank). L’annonce a été faite lors d’une rencontre tenue à Libreville entre le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le président du conseil d’administration d’Afreximbank, Benedict Oramah.

Lors de cette audience, deux mécanismes de financement ont été abordés. Le premier, déjà finalisé, porte sur un montant de 2 millions d’euros. Il est destiné à appuyer des projets dans le secteur de l’électricité. Le second est plus ambitieux. D’un montant de 1,2 milliard d’euros, il vise à accompagner le pays dans plusieurs domaines structurants. Ce financement est actuellement en phase d’activation.

Les autorités gabonaises comptent orienter ces fonds vers des secteurs clés tels que l’énergie, le transport ferroviaire et les infrastructures portuaires. L’objectif est de renforcer les capacités du pays dans des domaines essentiels à son développement économique et social.

Cet engagement s’inscrit dans une volonté partagée de dynamiser les partenariats entre les institutions financières africaines et les États du continent. Pour le Gabon, cet appui tombe à un moment stratégique, alors que les défis liés aux infrastructures, à la transition énergétique et à la connectivité logistique restent importants. Le soutien d’Afreximbank pourrait ainsi permettre de débloquer plusieurs projets en attente de financements, tout en favorisant l’emploi local et la croissance à moyen terme.

Il s’agit aussi, pour le gouvernement, de poser les bases d’un développement plus équilibré entre les différentes régions du pays. Avec cet accompagnement, le Gabon espère franchir une nouvelle étape dans la mise en œuvre de ses priorités nationales. Une preuve, aussi, que les partenariats africains peuvent jouer un rôle moteur dans la transformation des économies du continent.