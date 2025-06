Afrique : 134 milliards $ d’échanges commerciaux effectués avec la Chine

Image by Pexels from Pixabay

Les relations économiques entre la Chine et le continent africain poursuivent leur dynamique positive. Selon les données publiées par les autorités chinoises, le volume des échanges commerciaux entre les deux partenaires a atteint 134,16 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de l’année 2025. Ce chiffre représente une progression de 12,4 % par rapport à la même période en 2024.

Cette croissance confirme le rôle central de la Chine dans le commerce extérieur africain. Pékin reste, en effet, l’un des premiers partenaires économiques de plusieurs pays africains, aussi bien pour les importations que pour les exportations. Les produits africains tels que les matières premières, les minerais ou encore les produits agricoles trouvent des débouchés importants sur le marché chinois, tandis que les équipements, machines et biens de consommation chinois alimentent les marchés africains.

Cette intensification des échanges s’inscrit dans un contexte de renforcement des relations bilatérales. Depuis plusieurs années, des forums économiques, des accords de coopération et des investissements dans les infrastructures ont contribué à tisser des liens plus étroits entre les deux parties. La Chine s’implique également dans divers projets stratégiques en Afrique, notamment dans les domaines de l’énergie, du transport et des télécommunications.

Cependant, cette montée des échanges suscite aussi des débats sur l’équilibre de la relation commerciale. Certains observateurs estiment qu’il reste encore des marges de progression pour favoriser davantage la transformation locale des matières premières africaines, augmenter la valeur ajoutée des exportations du continent et renforcer les capacités industrielles des pays partenaires.