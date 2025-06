Afrique : 6 pays parmi les économies les plus compétitives du monde

Nairobi - Kenya (Brian Siambi)

Le continent africain fait une apparition remarquée dans l’édition 2025 du « World Competitiveness Ranking » publié par IMD Business School, qui évalue chaque année la capacité des économies à favoriser un environnement propice au développement des entreprises. Dans ce classement mondial couvrant 69 pays, 6 États africains se démarquent, témoignant d’une dynamique positive malgré des défis persistants.

L’étude repose sur une combinaison de données statistiques et de perceptions d’acteurs économiques. Quatre grandes dimensions sont prises en compte : les performances économiques, l’efficacité du gouvernement, l’environnement des affaires et la qualité des infrastructures. Chaque pays reçoit une note globale sur 100 points.

Publicité

Avec un score de 48,3 points, le Kenya occupe la 56e place à l’échelle mondiale, ce qui en fait le pays africain le mieux classé. Sa progression s’appuie notamment sur une croissance stable, un écosystème numérique dynamique et un cadre réglementaire jugé favorable aux investissements.

Juste derrière, le Botswana prend la 59e position mondiale (46,1 points). L’économie de ce pays d’Afrique australe est saluée pour sa gouvernance budgétaire prudente et sa stabilité politique, deux facteurs jugés attractifs pour les partenaires économiques. Le Ghana, quant à lui, arrive en 61e position, porté par des réformes structurelles et des efforts d’amélioration de l’environnement des affaires.

Loin d’être une photographie figée, le classement de l’IMD permet de suivre les évolutions structurelles dans le temps. Il met en lumière les points forts, mais aussi les axes d’amélioration, notamment en matière d’infrastructures, de climat des affaires ou d’inclusion sociale. Il sert aussi d’outil pour les décideurs publics et privés souhaitant comparer leurs performances avec celles d’économies similaires ou concurrentes.

Même si aucune économie africaine ne figure dans le haut du tableau, la présence croissante du continent dans ce type de classements témoigne d’une volonté de modernisation et d’une prise de conscience accrue autour des leviers de compétitivité. Au niveau mondial, le top 5 des économies les plus compétitives est constitué : de la Suisse, de Singapour, de Hong Kong, du Danemark, des Émirats arabes unis. Découvrez ci-dessous, les 6 économies les plus compétitives selon le classement IMD Business School :