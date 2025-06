Afrique du Nord : le plus grand parc éolien du continent a été mis en service

Nicholas Doherty - Unsplash

L’Égypte franchit une étape importante dans sa stratégie énergétique avec l’entrée en service d’un nouveau parc éolien à Ras Ghareb, sur la côte de la mer Rouge. D’une capacité de 500 mégawatts, cette installation devient, selon des sources bien introduites, le plus grand site éolien opérationnel du continent africain.

D’après l’AgenceEcofin, le projet est le fruit d’un partenariat entre le groupe émirati AMEA Power, et le conglomérat japonais Sumitomo Corporation. Son développement s’inscrit dans les efforts de diversification du mix énergétique de l’Égypte, qui vise à tirer davantage parti de ses ressources renouvelables, notamment le vent et le soleil.

La centrale devrait produire près de 2 500 gigawattheures d’électricité chaque année. Cela représente une alimentation suffisante pour plus de 500 000 foyers égyptiens. C’est aussi un gain notable en matière environnementale, avec une réduction estimée à plus de 1,4 million de tonnes de CO₂ par an.

Le financement de cette infrastructure a mobilisé plusieurs institutions financières internationales. On y retrouve la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), l’IFC (Société financière internationale), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Trust Bank et Standard Chartered Bank. Cette mobilisation financière reflète la confiance des partenaires étrangers dans le potentiel énergétique de l’Égypte.

La phase de construction a également eu un impact local. Jusqu’à 800 travailleurs égyptiens ont été impliqués sur le chantier, un signal fort en matière de retombées économiques et d’emploi. Le projet de Ras Ghareb s’ajoute à d’autres initiatives en cours dans le pays. Le gouvernement égyptien veut faire des énergies renouvelables un pilier de son développement. L’objectif affiché est d’atteindre 42 % d’énergie propre dans le mix national d’ici 2035.

Avec cette mise en service, l’Égypte confirme son ambition de devenir un acteur clé de la transition énergétique en Afrique du Nord et au-delà. En s’appuyant sur des alliances stratégiques et des financements solides, le pays avance à grands pas vers une production énergétique plus durable.