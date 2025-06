Afrique du Nord: un projet ambitieux de ville moderne annoncé dans le désert

Photo DR

L’Afrique du Nord, une région en pleine mutation, voit se multiplier des projets d’envergure, souvent portés par des ambitions de modernisation et de développement économique. Ces initiatives visent à transformer des territoires jusqu’alors sous-exploités en véritables pôles urbains et économiques, illustrant ainsi une vision ambitieuse pour l’avenir. Parmi ces projets, l’Égypte s’illustre avec la mise en place de son mégaprojet du « Nouveau Delta », un vaste programme visant à réaménager des zones désertiques et à renforcer l’autosuffisance alimentaire du pays.

L’Égypte a lancé un nouveau projet immobilier ambitieux avec la création de Jirian, une ville futuriste qui prendra place dans le désert, non loin du Caire. Ce projet fait partie du programme « Nouveau Delta », initié en 2021, dont l’objectif principal est de transformer environ un million d’hectares de terre désertique en terres agricoles pour soutenir la production nationale de cultures stratégiques comme le blé et le maïs. Jirian, une ville haut de gamme, sera traversée par un canal artificiel dérivé du Nil, conçu à la fois comme un moyen d’irrigation et un atout esthétique.

Le projet est soutenu par un partenariat public-privé regroupant l’État égyptien et des géants du secteur immobilier tels que Palm Hills, Mountain View et Nations of Sky. Avec des prévisions d’accueil de 2,5 à 3 millions de familles, la ville offrira des résidences de luxe, des gratte-ciel, ainsi que des infrastructures modernes telles que des universités, des hôpitaux internationaux, et un hôtel écologique. Des zones commerciales et un quartier culturel et médiatique enrichiront l’offre de la ville, qui devrait créer près de 250 000 emplois.

L’initiative intervient dans un contexte régional marqué par des tensions concernant l’accès aux ressources en eau, un enjeu majeur pour l’Égypte, qui dépend à 97 % du Nil. Le projet de canal artificiel, tout en répondant aux besoins agricoles, est également un symbole de la stratégie du pays face aux incertitudes liées au barrage de la Renaissance éthiopienne. Située à proximité des pyramides de Gizeh et du futur Grand Musée égyptien, Jirian jouera également un rôle clé dans la promotion du tourisme et de la culture.

Bien que ces projets aient été salués pour leur potentiel économique, ils s’accompagnent d’un coût financier considérable, contribuant à une hausse significative de la dette extérieure de l’Égypte, qui a atteint 136,8 milliards d’euros à la fin de 2024. Malgré ces défis financiers, l’Égypte mise sur l’avenir avec un projet qui, s’il aboutit, pourrait bien changer le paysage économique et urbain de la région pour les décennies à venir.